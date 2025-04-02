台日聯手監控山東號航艦 至少6艘「跟班」共艦在我東部外海活動

我國海軍田單軍艦監控中國山東號航空母艦畫面。（我國國防部提供）〔記者涂鉅旻／台北報導〕中國解放軍連續2天發動對台軍演，其「山東號」航空母艦更在3月31日通過巴士海峽，在台灣東南方海域活動。根據日本防衛省統合幕僚監部情資，山東號航艦在我國東南方起降艦載機，除了3艘作戰艦緊隨，還有3艘軍艦提前一天通過宮古海峽，可能與山東艦編隊一同在我東部外海活動。

中國解放軍東部戰區先是在昨天上午，宣布在台灣周邊組織「多向抵近台島」聯合演訓，今日上午則接續實施「海峽雷霆-2025A」軍演。我國國防部今日上午表示，從昨天上午6時至今日上午6時止，中國派出76架次軍機、15艘次軍艦與4艘海警公務船在台海周邊活動。

另外，國防部昨日先公布我國軍艦監控中國「山東號」航艦的照片，並於昨天下午召開記者會揭露山東號航艦的位置，指其位於鵝鑾鼻東南方約220浬（約407公里），而中國的軍機、艦艇並未逾越台灣周邊24浬海域鄰接區。

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日本監控中國山東號航艦動態，發現山東號起降艦載機。（取自日本防衛省統合幕僚監部網站）日本防衛省統合幕僚監部昨日晚間進一步公布，山東號航艦位於沖繩縣與那國島南方約440公里處海域，並進行艦載機起降。且有3艘作戰艦與其一同活動，分別為055型驅逐艦「咸陽號」、052D型驅逐艦「湛江號」、054A型護衛艦（等同於我國巡防艦）「衡水號」。

另外，日本防衛省也偵獲，中國3艘軍艦早在3月31日通過宮古海峽，進入西太平洋，分別為052D型驅逐艦「淮南號」、054A型護衛艦「大慶號」，還有815型電子偵察艦「開陽星號」。尤其「開陽星號」搭載球型雷達，可長距離偵測飛彈動態，還具備參數蒐集、電子干擾等性能。日本偵獲中國山東號航艦動態。（取自日本防衛省統合幕僚監部網站）日本在3月31日掌握中國3艘軍艦通過宮古海峽，進入西太平洋活動，可能也參與此次對台軍演。（取自日本防衛省統合幕僚監部網站）

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