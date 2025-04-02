中國續對台「海峽雷霆」軍演！昨「多向抵近」91機艦、4海警船擾台

國防部4月2日上午公布過去24小時，中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖。（國防部提供）

〔記者方瑋立／台北報導〕中國解放軍今（2）日再度實施「海峽雷霆-2025A」針對性軍演威嚇台灣，國防部上午公布共軍昨（1）日6時至今天上午6時海空域動態，中國昨派出軍機高達76架次、共艦15艘次與4艘海警公務船，持續在台海周邊活動；其中多達37架次共機逾越台海中線，侵擾台灣北部、中部、西南及東部空域。國軍派遣任務機、艦應處，並部署岸置飛彈系統嚴密監控。

據國防部公布航跡圖，昨天上午7時10分至傍晚5時10分，共有37架次主、輔助戰機密集出動，其中27架次公然穿越台海中線，航跡緊貼我24浬線繞行。其他時段共軍另出動39架次各型機種侵擾東北與東南空域，包含戰機、轟炸機、直升機與無人機等。

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國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。國防部與各級部隊昨對此已成立應變中心因應，並立刻實施「立即備戰操演」，至今日上稿前未有結束消息傳出。

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