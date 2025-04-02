共軍新式飛彈參與對台軍演！ 擬用極音速KD-21飛彈拒止美國勢力

中國解放軍在對台軍演的畫面中，揭露了新研製的KD-21空射極音速彈道飛彈（紅框處），從投入對台操演的事實來看，該飛彈可能已進入部署，並企圖藉此將美軍勢力趕出台海。（圖片擷取自東部戰區微博／劉宇捷編輯）

〔記者劉宇捷／綜合報導〕中國連兩日在台海周邊進軍事操演，並發布諸多實兵宣傳畫面，其中一個片段透露了令人擔憂的小細節。畫面中，一架解放軍轟-6K轟炸機起飛，機翼下各掛載了一枚酷似俄國「匕首」的新式飛彈，外媒分析，這是解放軍新研製的KD-21空射極音速彈道飛彈（ALBM），從投入對台操演的畫面來看，該飛彈可能已進入部署，企圖藉此拒止美軍勢力進入台海。

儘管KD-21的模擬訓練彈在日前的珠海航展上亮相過，當時彈體型號註明為「2PZD-21」，然而共軍在這兩日對台軍演的影片中，低調揭露了轟-6K搭載該款飛彈升空操演的畫面；綜合外媒報導，該飛彈已重新命名為KD-21，並從參與軍演得角度來看，很可能已投入作戰部署。

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片中的該架轟-6K隸屬東部戰區第10轟炸機師的第29航空團，在近期的演習中從安徽省安慶起飛，同時這也是KD-21飛彈第一次被目擊由作戰部隊掛載執行操演任務，進一步證實該飛彈參與對台作戰的可能性。

H-6K firing a 2PZD-21 ALBM and other munitions pic.twitter.com/9di3Ymvnvo — Húrin （@Hurin92） May 1, 2024

KD-21是中國所研製的新型空射極音速彈道飛彈，被認為是CM-401彈道飛彈或YJ-21（鷹擊-21）反艦飛彈的衍生型，其外型亦類似俄國的「匕首」極音速飛彈。KD-21的命名顯示為一款陸攻飛彈，然而其技術可能與YJ-21相通，因此也有外界認為，KD-21可能是YJ-21的空射版本，兩者共同組成遠程極音速反艦、打擊能力。

但由於中國軍方並未正式公開其詳細規格，因此外界對KD-21的推測仍然有限。若以YJ-21的規格來看，最高速度可能可達5馬赫，不過在導航、彈頭設計或其他細節上可能有所區別。

在戰略上KD-21由轟-6K搭載（如圖），可對美國印太基地進行高速精準打擊，搭配YJ-21威脅美軍航空母艦艦隊，意圖使美軍勢力不敢貿然靠近台海增援。（圖片擷取自東部戰區微博）

中國解放軍在對台軍演的畫面中，揭露這項武器的意圖當明顯，這種飛彈無論是用於打擊陸地還是海上目標，都在台海的作戰情境中發揮威嚇作用，使共軍可從高空威脅台灣東部目標，加劇台灣防禦關鍵設施的挑戰。此外，在戰略上KD-21可對美國印太基地進行高速精準打擊，搭配YJ-21威脅美軍航空母艦艦隊，意圖使美軍勢力不敢貿然靠近台海增援，被共軍視為對付美國勢力的手段之一。

中華戰略前瞻協會研究員揭仲分析表示，這除了代表共軍也在台灣周邊演練應付美軍介入的科目外，也可能是演練從國軍戰機作戰半徑的邊緣或以外的空域，對國軍海軍在台灣東部海域實施戰力保存，或維持海上補給線的艦隊發動攻擊。

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