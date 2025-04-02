國造重型狙擊槍獲料不如預期 預計今年6月30日完成解繳

T112重型狙擊槍是首款國造重型狙擊槍，曾與英國AI-AX50狙擊槍共同進行戰鬥測評比較。（資料照）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕位在高雄、靠近亞洲新灣區的國防部205兵工廠遷建計畫延期，而根據最新國防部向立院報告，軍方自研自製的國造重型狙擊槍進度也延宕，好消息是半自動輕型狙擊槍一度延宕後，經鑑測合格，1087枝已全數完成解繳。

國軍自研自製之輕丶重型狙擊槍案原皆規劃於111年底結案，卻依然延宕至今。不過，根據國防部向立院報告「輕重型狙擊槍研製案加強進度管控」指出，半自動輕型狙擊槍1087枝已鑑測合格，並完成交裝。

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至於重型狙擊槍部分，軍備局表示，原預於113年11月底前完成組裝及鑑測，因獲料狀況不如預期，經重新檢討籌料及生產排程，管制於114年6月30日完成解繳。

軍備局補充，第205廠首次開發高精度重型武器裝備，因狙擊槍管須更高精度水準要求，起國軍需求量少，故以往各軍種均採全槍外購方式獲得，第205廠藉由自行研發槍身、槍托、槍管及擊發機構等套件，辦理全槍開發建立自製能量。

軍備局強調，為確保軍品如期製繳，軍備局、205廠及生製中心每月、每週皆會召開「輕重型狙擊槍」監審作業整合團隊（WIPT）工作會議、進度提報、生產管制會議等，並不定期實施研產專案督導。

圖為已解繳的T108半自動輕型狙擊槍。（資料照）

另外，國防部205兵工廠遷建計畫，高雄市副市長林欽榮指出，遷建案因觸及國安問題，只能等待，市府持續與軍方保持聯繫與溝通，希望2026年底、至少別超過2027年。

市府說明，遷建案採先建後遷，遷建基地位於大樹區，分3營區3標案陸續進行，新建物93棟、既有廠庫房與官舍整新19棟、既有建物及房屋拆除216棟；第一標林園營區於2022年7月完工，第二標大樹北營區於2024年12月完工，第三標光復營區預定2025年9月完工。

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