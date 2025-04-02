美宣布售菲20架F-16C/D Block 70/72戰機 超音速制空戰力可望再升級

圖為我國日前在美接收的首架F-16D Block 70雙座型戰機。隨著西太平洋、南海局勢升溫，美國國務院當地時間1日宣布售菲20架同型機，這也是華府時隔4年再度出售同型機。（美國眾議員William Timmons官方Facebook）

〔記者陳治程／綜合報導〕美、菲近年軍事合作逐步升溫，除了重啟軍事基地、擴辦雙邊軍演，更在演習期間進駐能威脅中國的「堤豐」（Typhon）中程飛彈系統，透過強固第一島鏈，提升美軍在南海的牽制力；而為提升菲國制空戰力，美國國務院當地時間昨（1）日宣布出售20架F-16C/D Block70/72戰機，全案粗估金額近56億美元，這也是華府繼2021年後，再度同意向其出口新型戰機。

美國國防安全合作局（DSCA）軍售公告指出，本次出售的20架F-16戰機，分別為16架F-16C單座型、4架F-16D雙座型機，除了動力部分可選擇推力較大的F110（Block 70用）或是F100（Block 72用）發動機，AN/APG-83雷達、任務電腦、導航系統和M61機槍等子系統，均為最新款標準配備。

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我國空軍F-16V Block 20戰機搭載的「狙擊手」標定莢艙。（賴清德總統官方Facebook）

武器、裝備方面，則包含12具AN/AAQ-33「狙擊手」先進標定莢艙，附帶40枚AIM-9X短程空對空飛彈、112枚AIM-120C-8中程空對空飛彈，另有36枚GBU-39小直徑炸彈、Mk82五百磅和Mk84兩千磅通用炸彈各60枚；值得一提的是，菲國可選配我國同型機搭載的AN/ALQ-254「蝮蛇之盾」內嵌式電戰系統，並在「蠍式」（Scorpion）、「聯合頭盔瞄準系統II」（JHMCS II）間擇一採用。

圖為菲律賓海軍首艘3200噸級巡防艦「馬爾瓦號」（FFG-06），現正航返菲國準備成軍。（取自BRP Miguel Malvar FFG06 - PF臉書專頁）

因應南海局勢持續緊繃，菲律賓近年大力推動代號為「地平線」（Horizon）的建軍現代化，加速更新三軍軍備，除有購自印度的「布拉莫斯」（BrahMos）陸基巡弋飛彈，另有購自南韓的「黎剎級」（Jose Rizal-class）、「馬爾瓦級」（Miguel Malvar-class）新型巡防艦，以及超音速作戰主力的FA-50輕攻擊機。隨著兩國軍事互動深化，該軍售可望大幅精進菲國戰力及兩國作業互通性。

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