中共軍演不斷 美軍大增印太戰備庫存

美國陸軍唯一海上預置囤儲點、「陸軍預置3號囤儲」（APS-3）中的沃森號運輸艦。（圖片取自DVIDS）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕中國近期在澳洲、南海等地頻頻軍演，近日更無預警對台軍演。對於中國不斷威脅和平行徑，美國陸軍正考慮全球預置戰備庫存，並不使用戰略海運艦運輸，而是直接將裝備先預置在友盟國家內。

軍聞網站「Breaking Defense」報導，陸軍物資司令部代理指揮官克里斯托弗·莫漢中將（Christopher Mohan）上週三（3月26日）受訪時表示，陸軍現在正在檢討「海上預置囤儲點」（Army Prepositioned Stocks Afloat）戰略，並考慮轉而將這些武器和裝備部署在印太地區的友好國家。

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報導指出，目前陸軍預置裝備囤儲點（APS）共有7處，包括用於東北亞的APS-4和用西南亞的APS-5。「陸軍預置3號囤儲」（APS-3）是唯一的「海上預置囤儲點」，由軍事海運指揮部（MSC）所屬6艘軍用貨輪組成，可載運1支步兵旅級戰鬥部隊（IBCT）裝備與武器彈藥，讓其能快速投入部署，單位人員則以空運抵達後，迅速接裝形成戰力。但APS-3可能會被裁撤，陸軍負責作戰、計劃和訓練的副參謀長（G-3）目前正在領導APS戰略改革。

莫漢表示，如果五角大廈領導最終放棄浮動APS，該部門正在考慮在該區域分發這些裝備，這代表要確定放置分散式囤儲設備的國家，並與這些國家簽署協議。

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