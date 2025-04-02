北韓部隊逾5000傷亡！助俄奪回庫斯克代價高 折損近半

在北韓軍隊支援下，俄羅斯奪回大部分的庫斯克失土。（美聯社）

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕北韓軍隊支援烏俄戰爭，投入庫斯克前線，儘管為俄羅斯奪回庫斯克，但北韓軍隊蒙受大量傷亡，英國國防部情報分析顯示，派往參戰的北韓軍隊傷亡恐達近一半。

據《韓聯社》報導，英國國防部的國防訊息更新中表示，「截至3月，北韓軍隊在俄羅斯庫斯克的進攻行動中傷亡人數已超過5000人，其中約三分之一可能陣亡」，這幾乎是去年底左右約1.1萬名部署在該地區北韓軍隊的一半。

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北韓軍隊傷亡率高的主因，是因為經常採取大規模、消耗性的步兵推進作戰，同時他們也沒有為無人機佔據主導地位的現代戰爭做好準備。

據了解，北韓軍隊的活動區域目前仍僅限於庫斯克，英國國防部分析，若進入烏克蘭領土可能需要獲得俄羅斯總統普廷和北韓領導人金正恩的批准才能進入。

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