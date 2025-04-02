時隔14天...第三作戰區再度執行立即備戰 梅家樹：時刻保持戒備

中國解放軍連兩日宣布台海周邊軍事行動，而我國在接獲情資後，隨即成立應變中心，第三作戰區也同步實施「立即備戰操演」。參謀總長梅家樹上將也呼籲官兵，應時刻保持戒備（軍聞社提供）

〔記者劉宇捷／台北報導〕中國解放軍東部戰區昨日宣布「多向抵近台島」聯合軍演，今（2日）晨又宣布執行「海峽雷霆-2025A」演練，而我國在接獲情資後，隨即成立應變中心，第三作戰區也同步實施「立即備戰操演」，依令實施重要目標防護演練。參謀總長梅家樹上將也呼籲官兵，應時刻保持戒備，並採料敵從寬原則，依「交戰規則」應對執行。

在中共發布軍演消息後，國防部立即開設應變中心，由參謀總長梅家樹主持，聽取臺海週邊共軍動態報告與當前情勢。戍衛北台灣地區的第三作戰區官兵，在接獲戰備令後也立即展開「立即備戰操演」，這是僅時隔兩週後，國軍部隊再度執行備戰操演。

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269旅機步營官兵，依令出動戰甲車、迫砲車及拖式飛彈車等，實施重要目標防護演練。圖為官兵敲擊履帶結合銷。（軍聞社提供）

其中，269旅機步營官兵，依令出動戰甲車、迫砲車及拖式飛彈車等，實施重要目標防護演練。參照俄烏戰爭經驗，部隊在抵達戰術位置後，隨即疏散至各陣地，避免過度集中而遭敵軍鎖定，同時實施隱、掩蔽，待命對重要目標實施應援。

參謀總長梅家樹指示官兵，此次因應敵情，各級指揮官應思考相對應兵力運用，結合共軍實況妥善應處，並提醒大家時刻保持戒備，以應對各種突發狀況，善盡國軍職責。並強調，共軍對臺灣及區域的威脅複雜多變，各立即備戰操演部隊，確依「國軍經常戰備時期突發狀況處置規定」及「交戰規則」執行，採料敵從寬原則，妥慎應對中共灰色地帶襲擾。

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