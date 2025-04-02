四名美軍於立陶宛演習間失事 「大西洋決心」行動成美、歐抗俄平台

M88A2「大力士」戰場救濟車，隸屬美國陸軍第3步兵師。（美軍DVIDS網站）

〔記者陳治程／綜合報導〕美軍近日宣布，四位日前在例行演習任務中失蹤的美國陸軍士兵，經過美軍、盟邦近一周搜救，其遺體和當事的M88A2戰場救濟車均已尋獲；而失事士兵參與的「大西洋決心」演習，是美軍、北約盟邦間共同應對俄羅斯威脅的重點演訓，但在士兵失事後，相關演訓因應事件後續調查而有所調整。

美軍駐歐非陸軍表示，這四位士兵是在當地時間3月25日、執行戰場車輛修復暨拖吊任務期間失蹤，事發後隔（26）日先是尋獲M88A2「大力士」（Hercules）戰場救濟車、上月底（31）接著尋獲其中三名士兵，昨（1）日再宣布找到第四位士兵遺體，全案搜救告一段落。

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美軍3月29日在立陶宛帕布拉德地區（Pabradė, Lithuania）沼澤旁，嘗試拖出演訓中失蹤的M88A2戰場救濟車。（美軍DVIDS網站）

據了解，這四名士兵隸屬美國陸軍第3步兵師第1裝甲旅級戰鬥隊（1st ABCT, 3rd ID），駐地在美國喬治亞州的史都華營（Fort Stewart, Ga.），日前是奉命前往立陶宛，支援駐歐非陸軍的「大西洋決心」（Operation Atlantic Resolve）行動，但美軍並未進一步透露這四位士兵的詳細背景。

「大西洋決心」行動為輪駐歐陸美軍部隊、北約盟國部隊，提供磨練戰備能力及作業互通性的機會，進而提升北約集體防禦的量能；自2014年施辦至今，該任務已是美國三軍駐歐部隊與北約盟軍間的重點演訓，旨在應對俄羅斯持續擴張的軍事威脅，諸如波蘭、羅馬尼亞、烏克蘭等國皆有參與；三年前俄烏戰爭爆發後，這項行動的重要性更是不言而喻。

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