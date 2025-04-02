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強化空中戰力 美軍續投4.6億助諾格為F-16換裝AESA雷達

2025/04/02 11:41

美軍F-16的AESA 雷達升級合約，諾格再獲增資。（取自美軍DIVDS網站）美軍F-16的AESA 雷達升級合約，諾格再獲增資。（取自美軍DIVDS網站）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國國防工業巨擘諾斯洛普·格魯曼系統公司（Northrop Grumman Systems Corp.）近日獲得1400萬美元（約新台幣4億6535萬元）合約修訂，繼續為美國空軍的F-16「戰隼」（Fighting Falcon）戰機升級主動電子掃描陣列（AESA）雷達。這項計畫旨在強化這款經典戰機的作戰效能，以因應現代空戰挑戰。

軍聞網站「Defence blog」報導，這筆修訂屬於先前多年期固定價格合約的追加調整。美國國防部資料顯示，此合約總價值迄今已達16.8億美元（約新台幣558.4億元）。本次增資將用於AESA雷達的持續生產與整合，工作地點位於馬里蘭州林錫肯高地（Linthicum Heights），預計於2031年5月31日前完成。

計畫由俄亥俄州萊特-派特森空軍基地（Wright-Patterson Air Force Basehio）的美國空軍壽命週期管理中心（AFLCMC）負責督導，資金涵蓋2023財政年度採購款568萬美元（約新台幣1.86億元）、2024財政年度研發測試預算598萬美元（約新台幣1.96億元），以及2025財政年度研發測試預算254萬美元（約新台幣8326萬元），全數已核撥。

AESA雷達升級是F-16現代化的核心。相較傳統雷達，這套系統大幅提升偵測距離與追蹤精準度，強化抗干擾能力，並增進飛行員的戰場態勢感知。這些優勢讓F-16能在高強度競爭空域中，對抗實力相當的對手，同時執行空對空與空對地任務，並支援先進飛彈系統。美國空軍認為，此舉將延長F-16服役壽命，維持其戰力價值。

儘管F-35「閃電II」（Lightning II）等第五代戰機逐步成為主力，升級後的F-16憑藉多功能性與可靠性，仍是美國及盟邦空軍的重要支柱。這項雷達換裝計畫，凸顯美軍致力確保F-16在未來十年內持續應對全球戰區挑戰的決心。

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