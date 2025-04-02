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軍武 > 軍情動態 > 台海軍情

我軍國境之南飛彈佈防就位 力抗解放軍針對性演訓

2025/04/02 11:46

國境之南出現多處飛彈部隊佈防，升起發射架戰備 。（記者蔡宗憲攝）國境之南出現多處飛彈部隊佈防，升起發射架戰備 。（記者蔡宗憲攝）

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕中國人民解放軍東部戰區昨無預警宣布對台發動「多向抵近」針對性演訓，嚴重挑釁台海和平穩定，顯露中國對台灣的軍事威脅與惡劣意圖。國軍已迅速實施「立即備戰操演」，國境之南出現多處飛彈部隊佈防，升起發射架戰備。

位於台灣戰略最前線的恆春半島，再次成為國軍防禦焦點。中國軍演消息傳出後，國軍飛彈部隊火速進駐國境之南多處地點，部署雄二、雄三飛彈發射車，並升起發射架，形成「犄角之勢」，嚴陣以待。

過去每逢共軍襲擾或軍演，恆春半島總是國軍佈防重鎮，此次快速反應更凸顯國軍的高度戒備與應變能力。

長期關注台灣西南海空域的軍事粉專「Taiwan ADIZ」指出，4月2日清晨，當地已出現至少兩台雄三、兩台雄二飛彈車，發射架全數升起，顯示國軍以迅雷不及掩耳的速度完成佈防。這不僅展現國軍的實戰能力，更向外界宣示守護國土的堅強意志。

該粉專強調，「國軍的快速反應與堅定決心，讓人感受到台灣絕不屈服於中國威脅的態度。」呼籲國際社會正視中國的軍事挑釁，台灣將以實際行動捍衛自由民主與國家主權，絕不退讓。

國境之南出現多處飛彈部隊佈防，升起發射架戰備 。（記者蔡宗憲攝）國境之南出現多處飛彈部隊佈防，升起發射架戰備 。（記者蔡宗憲攝）

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