中共軍演為何第2天公布代號？官媒稱「魔術師」「還有暗牌」

共軍東部戰區1日宣布在台灣周邊舉行聯合演訓。（路透）

〔即時新聞／綜合報導〕共軍昨天在台灣周邊軍演，當時並未宣布代號，今天（2日）續在台灣海峽中部、南部海域進行代號為「海峽雷霆-2025A」軍演，對於共軍對台軍演為何第2天公布代號？官媒稱，此代號僅止於今天上午的演練，不包括昨日的，這突顯共軍的「靈活調整」。

中國央視旗下新媒體「玉淵譚天」引述中國軍事科學院付征南指出，昨天軍演沒有公布代號，今天又發起有代號的軍演，透露出共軍行動背後一個重要訊息，就是「變」。這代表共軍可根據戰場需要，隨時隨地調整作戰計劃。

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付征南表示，「常有人說解放軍打的是『明牌』，但真到『打牌』的時候，『對面』不會知道我們打哪一張『牌』……。『牌』可能半夜打出來，也可能在白天打出來，甚至可能還有『暗牌』等，我們隨時可以在『台獨分裂分子』意想不到的時間和地點，以其意想不到的方式實施致命突襲。」

付征南還說，「解放軍越來越像變幻莫測的『魔術師』。」

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