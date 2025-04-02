烏克蘭巧思改裝！悍馬車扛R-73飛彈 變身野戰防空利器

圖為烏克蘭以悍馬車為載台、整合R-73飛彈的自製防空系統。（圖：烏軍第三獨立突擊旅）

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭國防工業展現戰場應變創意，成功將美製悍馬車（HMMWV）改裝為新型的機動短程防空飛彈系統，並整合了原用於戰機的俄系R-73空對空飛彈。首批此型系統已交付烏軍精銳的第三獨立突擊旅運用，凸顯烏國在資源有限下，就地取材、強化野戰防空能力的努力。

烏克蘭軍聞網站《Militarnyi》報導，根據第三突擊旅公布的照片顯示，這項改裝計畫幾乎只保留了悍馬車的原有底盤，車身換裝了全新的駕駛艙體與飛彈發射器模組。車頂更額外加裝了電子作戰系統，推測是用於反制俄軍大量使用的FPV神風無人機。

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此系統最大的特色在於選用了R-73空對空飛彈作為地對空打擊武器。第三突擊旅在說明中指出：「老舊硬體不是絕路。我們重新構思了這個平台，保留其關鍵優勢——高機動性。現在空對空飛彈從地面發射，具備『射後不理』能力——飛彈鎖定目標後，防空系統即可轉移陣地，確保我方部隊安全。」

R-73飛彈的「射後不理」（fire-and-forget）能力是其關鍵優勢，意味著飛彈發射後能自主追蹤目標，無需發射載具持續導引。這使得搭載該系統的悍馬車能在發射後迅速變換位置，大幅提高戰場生存性，避免遭受敵方火力反擊。

R-73飛彈的有效射程依不同型號而異，早期RMD-1型號對前半球目標（對頭攻擊）射程可達20公里，改良型RMD-2更可達40公里；對後半球目標（追尾攻擊）則約300公尺。

除了這款自製系統外，烏克蘭亦操作由美國提供的 AN/TWQ-1「復仇者」（Avenger）防空飛彈系統。該系統同樣以悍馬車為載台，但配備的是 FIM-92「刺針」（Stinger）人員攜行式防空飛彈。刺針飛彈由西方盟國大量援助烏克蘭，雖然射程（約 5.5 公里）與射高（約 3.8 公里）不及R-73，但來源較為穩定。「復仇者」系統通常搭載 8 枚刺針飛彈及一挺12.7公厘M2重機槍，曾在抵禦俄軍對基輔的無人機攻擊中發揮作用。

R-73空對空飛彈，具備「射後不理」能力，現被烏克蘭用於改裝的悍馬車防空系統。（圖：烏軍第三獨立突擊旅）

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