解放軍愚人節軍演 國防院學者黃宗鼎：測試美軍「阻絕防守」

海軍成功級田單軍艦（PFG-1110）昨（1）日監控的中國解放軍山東號航艦動態。（國防部提供）

〔記者陳治程／綜合報導〕解放軍東部戰區昨（1）日宣布對台軍演，除山東號航艦編隊，另有84軍機、艦及海警船遭國軍偵獲，國防部強調全軍保持高度戒備，嚴防中方由演轉戰並譴責國際「麻煩製造者」行徑；國防員學者黃宗鼎分析，此次軍演實為一種抄自美軍的軍力展示暨認知戰，不只針對美軍「阻絕防守」進行壓力測試，更是考驗我國海防的「準侵略行動」。

（以下正文〈0401對臺「演訓」？實屬解放軍「混合操控」也是對美國「阻絕防守」（denial defense）之測試〉由國防安全研究院中共政軍與作戰概念研究所黃宗鼎副研究員撰述，本報獲國防院同意全文轉載）

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按北京說法就是「軍事炫武」加「輿論誤導」的「混合操控」

解放軍此種操作，按其說法，就是一種「炒作渲染」，一種師法於美軍的「混合操控」。2020年12月19日，東部戰區新聞發言人張春暉指出：「近一個時期，美艦不時穿航台灣海峽，並炒作渲染，刻意抬升台海問題熱度，唯恐台海風平浪靜，向『台獨』勢力『明送秋波』……美方有關行為實質是軍事炫武加輿論誤導的『混合操控』」。曾幾何時，解放軍亦開始「有樣學樣」，如同此次「演訓」，解放軍再度施以「軍事炫武」（即「演訓」）加「輿論誤導」（「文學作品」）的「混合操控」，可謂是2024年9月26日解放軍以中英雙語海報方式「炒作」美國威脅後的「巨作」（巨大炒作）。

關鍵是，頻繁而無預警的「演訓」、侵門踏戶式的「演訓」、鎖定對象的「演訓」，還是演訓嗎？北京說是「演訓」，就是演訓了嗎？還是說，中國對台的「演訓」本來就是一種「讓人被打還不知喊痛」的認知作戰？屬於一項「準侵略行動」，一種具有「中國特色」的武力威脅手段！

接續解放軍東部戰區上午發動對台軍演，中國海警船也接續實施圍台演訓，並搭配圖文對外宣傳，試圖將行動合理化。（解放軍東部戰區微博）

如筆者於稍早發表文章中所指出，「北京之武力威脅行為只要與相關國際法要件、軍語定義或既有界說有所出入，即言跳脫傳統戰爭封鎖概念，藉由包括『非戰時』、『狡辯說』、『短期效』或『（半）紙上宣告』等『非典態樣』來對台實施封控／鎖，便可以破除、阻卻或遲滯華府助台抗中的標準作業程序，即使相關武力脅迫根本不見容於《聯合國憲章》。」

按台灣立場切應以「準侵略行動」定調之

而4月1日這場「準侵略行動」（解放軍所謂的「演訓」），包含了「要域要道封控」，就是筆者在上篇文章提到的第四種封控／鎖行動－「在台灣本島鄰接區外及金馬禁限制水域外實施航道管制或劃設臨時警戒區，據以擾亂台灣對外貿易及外資信心」，惟真正的演訓，又豈會擾亂他國社會安定與經濟秩序？

透過4月1日這場「準侵略行動」，北京又一次表明「組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，位台島周邊組織艦機多向抵近台島檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力」，這種一副明天就要侵略台灣的姿態，還能說是「灰帶行動」嗎？

使用「灰帶行動」來討論在東海、南海的管轄權鬥爭，可謂恰如其分，惟台海問題不只是管轄權鬥爭，是根本涉及「去中華民國」的生存權鬥爭，作為本國國民的我們適合再用「灰帶行動」來定位自己所面臨的威脅嗎？

在西方國家慣用「灰帶行動」來描述中國對台海空威脅之情況下，包括對台「演訓」在內的威脅，被形塑成一項常態性的對台政策工具，一種台海現狀下的政治日常。此種「淡化威脅」之描述不僅使北京受益，也一定程度妨礙了吾人正視我方「海防可信度」不斷下滑的問題。

按華府角度應是對美國「阻絕防守」政策的測試

五角大廈「阻絕防守」（denial defense）政策的提出，反映美國看準使用「灰帶行動」定義中國對台海空威脅，恐將自縛手腳的問題。按《台灣關係法》來看，此舉反映華府認知中國「訴諸武力或使用其他方式的高壓手段」已然達到「危及台灣人民安全及社會經濟制度」之程度。而解放軍在4月1日的「演訓」，很大程度就是對美方「阻絕防守」政策的測試。

美國「阻絕防守」政策可能源自於籃球戰術。為了搶斷對手球權、阻止其取得有利位置與投射契機，「迅速補防」與「有效抄截」可謂必要反制途徑，吾人期待華府採取明確之阻絕行動，此間，台、日、菲皆是可以分攤防守與得分重任的事實隊友。

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