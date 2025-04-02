美日共同生產飛彈 北韓跳腳批「加劇地區不穩定因素」

北韓國防部官員1日發表談話，譴責美國與日本推動武器裝備共同生產。（路透資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕北韓官媒《北韓中央通信社》（KCNA，朝中社）1日引述北韓國防部官員談話，譴責美國與日本推動武器裝備共同生產，稱此為加劇地區不穩定的新因素，並強調北韓將「持續儲備強大威懾力量」。

據《韓聯社》報導，北韓國防部裝備總局副局長1日表示，美日正推進「AIM-120」先進中程空對空飛彈（AMRAAM）的共同生產計劃，指AIM-120已成為美日軍事同盟又一聯合編制武器。

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談話稱，美日的武器合作旨在加強對地區國家的軍事控制，對包括東北亞國家在內的亞太地區發出全新「警告訊號」。

談話還強調，北韓將加強自身的遏制能力，積極應對美國及其追隨勢力加劇地區戰略環境不穩定局勢，促使敵國放棄其政治和軍事野心，這一目標將持續是北韓的優先課題。

美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）和日本防衛大臣中谷元上月30日舉行會談，針對加速推動「AIM-120」飛彈共同合作計劃達成共識。

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