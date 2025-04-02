【影】放下粉筆從軍 烏克蘭女教師以針式飛彈擊落俄巡弋飛彈爆紅

〔編譯陳成良／綜合報導〕在烏克蘭對抗俄羅斯的戰場上，不只有專業軍人，更有無數轉投軍旅的平民。前幼兒園教師娜塔莉亞．赫拉巴爾丘克（Nataliia Hrabarchuk）擊落俄羅斯飛彈的故事，成為這場全民戰爭的縮影。

《烏克蘭真理報》29日報導，2024年11月17日，俄羅斯對烏克蘭發動大規模空襲，出動90架無人機與120枚各型飛彈。當天，烏克蘭防空部隊成功擊落140個空中目標，其中一枚Kh-101巡弋飛彈，正是由娜塔莉亞以「針式」（Igla）攜帶式防空飛彈系統擊落。

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社群媒體廣傳的影片記錄了這完美一擊：娜塔莉亞站在屋頂，肩扛發射器，飛彈拖著白煙直射天際。確認擊中後，隊友興奮大喊：「娜塔莎，妳打中了！」這喊聲後來成為烏克蘭網路迷因。令人驚訝的是，這竟是她的首次實戰任務。

「獵殺飛彈就像參與60公尺短跑賽」，娜塔莉亞告訴《烏克蘭真理報》，「你日復一日地訓練數月，一切卻取決於發令槍響後的那7秒。」防空射手的時間更短，從偵測到目標起，只有5秒可反應。

烏克蘭女兵Nataliia Hrabarchuk原本是一名幼兒園老師，後來轉職成為防空砲手，並成功擊落一枚俄羅斯巡弋飛彈。（圖：烏克蘭國防部）操作重達18公斤的「針式」系統並非易事。「有次冬天，飛彈威脅持續9小時，天寒地凍又暴風雪！我記得必須舉起飛彈，卻幾乎沒力氣了。」但一旦扛上肩，腎上腺素便接管一切。擊中目標需一系列精準動作：連接電池（僅供電30秒）、設定追擊模式、鎖定熱源並發射，每步驟都須爭分奪秒。

娜塔莉亞在幼兒園任教近十年，最終因系統僵化與長期低薪而轉換跑道。她坦言：「在公立幼兒園，我們仍延續著陳舊的蘇聯教育體系！一切按模板進行，每天必須一分一秒地排滿。當孩子沒有選擇，他們就不快樂。」

俄羅斯全面入侵前，擔任職業軍官的表哥建議她考慮從軍。儘管父母反對「這不是女人的工作」，她仍選擇加入：「軍隊中沒有所謂女性或非女性的工作。有些女性的效率遠勝男性，有些職責我們更認真看待。」

「我唯一失去的是與家人相處的時間」，娜塔莉亞承認，「但當我擊落那枚飛彈，可能拯救了某人的生命。我在我該在的地方。這就足夠了」。

父親曾參與車諾比核災清理工作的娜塔莉亞，如今也不願多談戰爭。然而，看著同袍擊落目標的影片增多，她相信自己的經歷或許激勵了他人：「如果娜塔莎能做到，為什麼那些能輕鬆把娜塔莎扛在肩上的男人不能？」

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