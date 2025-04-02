普廷再徵兵16萬 2011年以來規模最大

圖為普廷出席莫曼斯克「885M」核動力潛艦工程計畫建造的「彼爾姆號」（Perm）啟用典禮。（歐新社）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕由於俄羅斯計劃擴大軍隊規模，總統普廷將徵召16萬名年齡介於18至30歲的男子服役，這是俄羅斯自2011年以來徵兵人數最多的一次。

「Euronews」報導，俄羅斯軍隊傳統上每年會在春、冬季各徵兵一次，該徵兵法令時間為4月至7月。官方對此表示，理由是因為義務兵役期滿的陸海軍士兵和士官即將退役。

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報導指出，去年的秋季徵兵則於10月至12月進行，共有13.3萬名新兵入伍，服役一年。此外，普廷去年1月也將徵兵最高年齡從27歲提高到30歲。這代表俄羅斯應該會將軍隊總規模擴大至近239萬人，並將現役軍人數量增至150萬人，未來3年內還計劃再增加18萬名軍人。

BBC報導，俄羅斯徵兵辦公室主任齊姆良斯基（Vladimir Tsimlyansky）表示，新徵召的士兵不會被派往烏克蘭，參與俄羅斯所稱的「特別軍事行動」。

然而，已有報導指出，一些應徵入伍的士兵在俄羅斯邊境地區的戰鬥中喪生，且在全面戰爭初期，他們曾被派往烏克蘭作戰。

雖然俄羅斯拒絕由美方斡旋的全面停火協議，俄羅斯表示已同意停止攻擊烏克蘭的能源設施。為了表明莫斯科並未違反協議條款，俄方官員表示他們已告訴普廷，烏克蘭無人機進行攻擊，且沒有明顯的停火跡象。

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