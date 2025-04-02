軍武新知》英國Avon推出MCM100潛水員3D追蹤定位、通聯系統

英商Avon Protection推出新型潛水員追蹤系統，可透過3D追蹤定位、即時監測呼吸器狀態，以及警報呼叫系統，大幅提升軍事潛水員的安全性與水下戰場整合能力。（圖片擷取自Avon Protection公司的Ｘ帳號）

〔記者劉宇捷／綜合報導〕水下作業是高風險行動，為向陸上人員提供更多潛水員的態勢訊息，英商Avon Protection推出新型潛水員追蹤系統，其主要搭配MCM100多功能潛水呼吸器使用，可透過3D追蹤定位、即時監測呼吸器狀態，以及警報呼叫系統，大幅提升軍事潛水員的安全性與水下戰場整合能力。

這款新系統由Avon Protection與戰術合作夥伴Blueprint Subsea共同開發，可安裝於多國採購的MCM100呼吸器上，並作為標準配備或後續升級選項。這套追蹤系統採用先進的地理定位技術，讓水面支援團隊能3D追蹤潛水隊伍，並即時監測呼吸狀態，提供安全警報與潛水員召回功能，而所有關鍵資訊將匯集顯示於監控平板上，並與地圖系統整合，確保定位精準度。

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相比傳統潛水員在水下無法與指揮網絡做連結，影響態勢感知與溝通效率。新的潛水員追蹤系統能讓潛水隊與船上或水面支援單位保持聯繫，不僅提升訓練成效，也為未來指揮控制（C2）技術的整合奠定基礎。

新的潛水員追蹤系統搭配MCM100呼吸器，能讓潛水隊與船上或水面支援單位保持聯繫，所有關鍵資訊將匯集顯示於監控平板上，這不僅提升訓練成效，也為未來指揮控制（C2）技術的整合奠定基礎。（圖片擷取自Avon Protection公司的Ｘ帳號）

Avon Protection水下系統總監Kevin Gurr表示，這項升級進一步強化了MCM100的未來適應性，公司期待這項技術，能讓更多使用者以整合式水下團隊的形式進行訓練。

MCM100呼吸器設計適用於水雷對抗（MCM）、爆炸物處理（EOD）、水雷調查（MIE）及特種作戰（SOF），其封閉式循環系統會透過數位感測器與減壓演算法，管理氧氣使用量，同時具備極低呼吸阻力（WOB）設計，減輕潛水員呼吸負擔；此外，MCM100採用低磁性與低噪音設計，有利於匿蹤作戰和反水雷任務。

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