韓、美航太大廠結盟 將共同開發短場起降版MQ-1C無人機

2024年11月在南韓海軍「獨島級」兩棲攻擊運輸艦上測試起降成功的美製MQ-1C「灰鷹」無人機。（通用原子航空系統官方X）

〔記者陳治程／綜合報導〕南韓國防集團子公司韓華航太（Hanwha Aerospace）今（2）日宣布結盟美國通用原子航空系統（GA-ASI）子公司，將共同開發短場起降版「灰鷹」無人機，並推動後續量產、出口合作事宜，目標2年後首飛，可望爭取該型機在南韓國內生產，強化該國無人機產業規模的同時，也深化韓、美軍事同盟關係。

知名航空媒體《FlightGlobal》報導指出，有鑑於無人機市場持續成長，該公司將聯手通用原子航空系統，共同開發短場起降版的「灰鷹」無人機（Gray Eagle-Short Take-Off and Landing, GE-STOL），從前期開發、設計、系統整合、量產、營銷各階段密切合作，目標在後（2027）年達成原型機首飛。

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通用原子航空系統為美國無人機大廠，諸如MQ-1「掠食者」（Predator）、MQ-9「死神」（Reaper）等系列產品均出自於此；而雙方將合作開發的短場起降版MQ-1C無人機，具備在短跑道、飛行甲板起降的能力，同時可攜帶1.6噸有效酬載，並執行攻擊、偵察等不同性質任務。

雙方將合作開發的短場起降版MQ-1C無人機，具備在短跑道、飛行甲板起落的能力，同時可攜帶1.6噸有效載荷，並執行攻擊、偵察等不同性質任務，出口潛力後勢看好。（通用原子航空系統官方X）

而在去（2024）年11月，這架無人機才從南韓海軍的「獨島級」兩棲突擊艦「獨島號」（LPH-6111）完成起降測試，成為韓美雙方共同投入此項目的伏筆。

韓華航太表示，若該公司要在南韓國內建立生產線，先期設備投資至少需要7500億韓圜（約新台幣156.45億元）；據通用原子估算，該型機未來十年的出口需求至少600架、出口額上看15兆韓圜（新台幣3129億元），未來將從研發起步開始、透過結盟國內零材供應商，建構該國無人機產業生態，深化該國軍工能量。

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