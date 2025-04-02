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「穿上軍服的那一刻起......」 國軍再發片：時刻守護民主自由！
國防部今天發布心戰大隊特別製作的影片。（圖翻攝自國防部發言人臉書）
〔即時新聞／綜合報導〕中共近年來對台文攻武嚇動作頻頻，昨天（1日）解放軍東部戰區更無預警宣布對台軍演，並發布一系列侵台意味濃厚的恫嚇片。對此，國軍同日迅速發布影片反制，強調國軍有能力、有決心、有信心捍衛國家主權和人民安全；今天（2日）國防部再發布另外一支片，重申國軍穿上軍服那一刻起，捍衛自由民主價值就是國軍責無旁貸的職責！
國防部官方臉書「國防部發言人」今天發布心戰大隊特別製作的影片，內容可以看到陸海空三軍進行各種操演訓練的畫面，並搭配文字：「有一種責任，叫做堅守崗位；有一種使命，叫做守護家園；有一奉獻，叫做無私付出。我們並不偉大，但我們守護中華民國，面對威脅，我們毫無畏懼！民主自由，時刻守護！」
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國防部強調：「從穿上軍服的那一刻起，捍衛自由民主的價值、捍衛這片我們賴以生存的土地、捍衛所有的家人朋友，都是國軍責無旁貸的職責！國軍有能力、有決心、有信心捍衛國家主權和人民安全，即使犧牲生命，也在所不惜！」