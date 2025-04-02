中國環台軍演出動49機艦、10海警船 海巡證實3海上民兵船參與

國防部參謀本部情次室次長謝日升中將說明共軍演訓情形。（記者塗建榮攝）

〔記者方瑋立／台北報導〕中國解放軍東部戰區今天宣布「海峽雷霆-2025A」軍演，持續威嚇台灣。國防部今（2）日下午召開例行記者會指出，截至下午2時許，我方偵獲中國出動13艘軍艦、10艘海警船、36架次軍機，其中20架次中共飛機進入我應變區，海警與軍艦則環繞我24浬線部署；海巡署更證實，已掌握3艘疑似中國海上民兵船參與共軍軍演，國安單位皆有完整蒐證。

共軍東部戰區繼昨「多向抵近」對台針對性軍演後，今天上午再宣布在台灣海峽中部、南部海域進行「海峽雷霆-2025A」演練，重點實施查證識別、警告驅離、攔截扣押等科目，檢驗部隊區域管控、聯合封控、精打擊要能力。

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國防部今天下午舉行例行記者會，並邀請海巡署一同出席說明中國對台軍演應處作為。

國防部參謀本部情次室次長謝日升中將表示，自今天上午6時8分起，共軍東部戰區即於我周邊海空域實施海空聯合軍事操演（至本文上稿前仍持續實施），截至下午1時30分，合計偵獲中國海上兵力軍艦13艘、海警船10艘（含外島3艘），及配屬山東號航艦編隊作戰艦8艘，該編隊目前位於我東南方約190浬處。

空中兵力部分，謝日升指出，直至今天下午2時許，陸續仍有兵力進入，目前掌握有36架次共機、其中有20架次中共飛機逾越中線，進入我應變區。

中國解放軍截至4月2日下午1時30分於我周邊海域從事「聯合演訓」概況。（國防部提供）海委會海巡署副署長謝慶欽表示，海巡於昨天早上6時40分，在金門東北方海岸，當場查獲中國籍人士1人搭乘橡皮艇偷渡到金門，當場逮捕移送法辦，這是中國軍演前夕查獲偷渡的第4案，不排除與中國軍演有關聯，甚至是中國軍演一環。

謝慶欽指出，海委會昨天9時起即成立應變中心，分別召開多次會議，艦艇部分，全程掌握中國海警船動態，海峽中線以東，目前偵獲9艘中國海警船，繞著五國24浬水域線航行，海巡以2至3艘艦艇對應1艘海警船，全程監控廣播驅離

謝慶欽強調，海巡署分析中國海警船航行態樣，絕不是所謂「執法巡查」，完全是對台灣的惡意騷擾、威脅恫嚇。他重申，海巡署跟國防部跟相關國安單位，我們做足準備，絕對有信心有能力和為國家主權、保護民眾生命財產安全。

另外，謝慶欽與謝日升皆證實，過去2天我方偵獲到3艘疑似海上民兵參與共軍軍演，雖距離花蓮港約140浬，但的確掌握到有疑似先前中共民兵船配合海警實施灰色地帶襲擾的異常情況，國安團隊皆有完整蒐證、嚴密監控。

謝慶欽會後受訪強調，目前我方在權宜輪的資料庫建置上，已與我國連續7年榮獲白名單的港口聯盟組織「東京備忘錄」有交流，並將其黑名單中權宜輪大宗國（如坦尚尼亞、喀麥隆等）且具中資背景者篩選出96艘可疑船舶，並分低、中、高威脅分類，與海軍等國安單位共享情資。

國防部參謀本部情次室次長謝日升中將表示，自今天上午6時8分起，共軍東部戰區即於我周邊海空域實施海空聯合軍事操演（至本文上稿前仍持續實施），截至下午1時30分，合計偵獲中國海上兵力軍艦13艘、海警船10艘（含外島3艘），及配屬山東號航艦編隊作戰艦8艘，該編隊目前位於我東南方約190浬處。（記者塗建榮攝）

中國解放軍東部戰區今天宣布「海峽雷霆-2025A」軍演，截至下午2時許，我方偵獲中國出動13艘軍艦、10艘海警船、36架次軍機，其中20架次中共飛機進入我應變區，海警與軍艦則環繞我24浬線部署。國防部今天發布影片，呈現捍衛台灣安全決心。（圖翻攝自國防部發言人臉書）

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