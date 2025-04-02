北京氣炸！美核准對菲F-16軍售 中國警告：威脅區域和平

美准售菲F-16戰機觸怒北京。（法新社檔案照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國國務院1日宣布，已批准一項向菲律賓出售價值達55.8億美元（約新台幣1849億元）的F-16戰鬥機軍售案。此舉引發中國強烈反彈，北京警告馬尼拉此舉「威脅」區域和平。在南海緊張局勢升級之際，華府此舉意在支持其條約盟友菲律賓。

法新社報導，國務院聲明指出，包含20架F-16戰機及相關設備的軍售案已獲批准，旨在「改善一個戰略夥伴的安全」，並提升「菲律賓空軍執行海域意識（maritime domain awareness）」與「壓制敵方防空系統（SEAD）」的能力。聲明強調，菲律賓持續是東南亞政治穩定、和平與經濟進步的重要力量。

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此消息發布正值菲中兩國在南海對峙頻傳數月之後。北京聲稱擁有幾乎整個南海主權，無視國際裁決。國務院發言人補充，交易需待菲方簽署「發價書暨接受書」（LOA）後方能最終確定。菲國防部發言人安多龍（Arsenio Andolong）則稱尚未收到官方通知。

中國外交部發言人郭嘉昆2日迅速回應，警告菲律賓與他國的國防安全合作「不應針對任何第三方…或加劇區域緊張局勢」。

自小馬可仕總統2022年上任並反制北京擴張以來，美菲防務合作持續深化。去年菲國計劃採購美製「泰風」（Typhon）中程飛彈系統時，也曾引發北京警告恐觸發「軍備競賽」。

美國總統川普政府尋求將美軍重心轉向亞洲，以因應中國崛起及台海緊張。本週二，在解放軍模擬鎖台演習之際，菲律賓參謀總長布勞納對駐紮呂宋島對北部的官兵表示，若台灣遭入侵，菲國「無可避免」將捲入，並要求部隊預作規劃。本月美菲聯合軍演也將主要在靠近台灣的呂宋北部舉行。

針對布勞納的言論，郭嘉昆重申台灣問題是「中國人民自己的事」，並警告菲方勿「玩火挑釁…玩火者必自焚」。

美國國防部長赫格塞斯上週訪菲時強調將「重建印太嚇阻」，國務卿魯比歐亦重申對菲防衛承諾。

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