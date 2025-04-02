「漢光41」八大驗證重點曝光 M1A2T、海馬斯等新戰力全納兵推

國軍今年度漢光兵推強調會將各型無人機、M1A2T戰車（如圖）、海馬士系統及拖式2B、岸置魚叉飛彈等不對稱作戰關鍵戰力，管制納入兵棋系統參數建置。（國防部提供）

〔記者方瑋立／台北報導〕國防部今（2日）說明今年度「漢光41號」演習規劃，透露演習著重「灰色地帶襲擾應處」等八大重點，並強調會將各型無人機、M1A2T戰車、海馬士系統及拖式2B、岸置魚叉飛彈等不對稱作戰關鍵戰力，管制納入兵棋系統參數建置，驗證作戰運用具體作為。

國防部國防部作計室聯合作戰計劃處長董冀星少將表示，今年「漢光41號」演習區分2月份「高階幹部圖上兵推」、4月份「電腦輔助指揮所演習」及7月份「實兵演練」等3階段，驗證聯合作戰計畫適切性及可行性，使各項備戰作為肆應防衛作戰需求。

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董冀星說明，為周延聯合作戰計畫，建立演習驗證基礎，已在2月份辦理「高階幹部圖上兵推」，召集三軍重要幹部，共同檢視2025年聯合作戰計畫修訂成果，並藉互動研討達成作戰共識。所獲結論除管制研謀策進作為納入計畫修訂，並藉後續演習持續驗證，強化三軍部隊聯戰效能。

董指出，延續「高階幹部圖上兵推」所獲共識，排定於4月5至18日（2週）辦理電腦輔助指揮所演習，將以中共灰色地帶侵擾及由演轉戰進犯台灣等可能行動為想定場景，運用「聯合戰區層級模擬系統（JTLS）」推演平台，實施14天13夜、連續24小時對抗演習。

董續指，實兵演練排定於7月9至18日實施；各級部隊指揮官從實戰角度設計演習想定及輔助狀況，誘導三軍部隊在本、外（離）島海、空域及作戰責任地境，結合同心、自強及「2025城鎮韌性」演習，實施10天9夜「全員、全裝、部分實彈」之晝夜連續演練。

董冀星也指出漢光41號八大演習驗證重點，包括「灰帶侵擾行動應處」、「快速反應備戰效能」、「重層縱深防禦部署」、「軍事行動授權機制」、「作戰安全評估程序」、「精進後勤支援能量」、「新興兵力作戰效能」及「軍民整合協調運作」。

董說明，其中新興兵力部分，三軍部隊自2024年起，陸續執行各型無人機、M1A2T戰車、海馬士系統及拖式2B、岸置魚叉飛彈等不對稱作戰關鍵戰力接裝任務，為達兵、火力部署最大效益，本次將新興兵力管制納入兵棋系統參數建置，驗證作戰運用具體作為，並視各型裝備成軍期程，再行檢討排訂實兵演練課目。

他強調，「漢光41號」演習將參據共軍可能行動態樣，建構仿真戰場景況，依聯合作戰計畫驗證實需，規劃各階段研討及驗證課題，以務實檢視各型部隊整體作戰效能；國軍秉持「備戰才能避戰，能戰才能止戰」指導，期藉演習所獲經驗，持續完善聯合作戰計畫，奠定防衛作戰成功基礎。

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