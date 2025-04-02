美國陸軍導入自動駕駛 委託軍車大廠Oshkosh生產自駕卡車

美國軍車大廠Oshkosh宣布，將為美軍生產最新版本的重型戰術車輛，這批最新的PLS A2承載系統將具備先進駕駛輔助功能及自主技術，使傳統的重型卡車更加科技化。圖為PLS A1承載系統。（圖片擷取自Oshkosh Defense網站）

〔記者劉宇捷／綜合報導〕美國陸軍有意持續導入自駕技術！軍車製造大廠Oshkosh Defense接到新訂單，將為美軍生產最新版本的重型戰術車輛，這批最新的PLS A2承載系統將具備先進駕駛輔助功能及自主技術，並增強戰場態勢感知能力，同也保留了未來升級的空間，使傳統的重型卡車更加科技化。

據軍聞網站《Defence Blog》報導，美國軍車大廠Oshkosh Defense宣布，他們得了美國陸契約司令部（U.S. Army Contracting Command）底特律兵工廠的一份訂購合約，以9500 萬美元（約新台幣）的價格，委託生產重型戰術車輛合約，其中包含現代化、自主化的A2承載系統（PLS A2），目標提升美軍後勤運輸能力與作戰效率。

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Oshkosh Defense長期為美軍提供戰術輪型車輛，是持續推動軍用運輸技術創新的推手。該公司指出，PLS A2承載系統採用先進駕駛輔助技術，具備自主作戰準備的能力，可提升戰場態勢感知並降低士兵操作風險，其開放式架構亦支援「主動安全系統」與「線傳控制技術」，確保未來技術升級的彈性。

依據該公司規劃，PLS A2承載系統預計今年開始量產，未來亦可根據戰場需求再繼續升級。這項訂購合約將為美國陸軍推動重型戰術車輛現代化，包含對地面作戰至關重要的拖車和後勤平台，同時目標能在充滿電子戰威脅及分散戰場的環境下，維持後勤需求。

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