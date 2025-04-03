中國軍演結束 我國軍昨偵獲82機艦、8海警船

中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖。（國防部提供）

〔記者方瑋立／台北報導〕中國對台挑釁軍演「海峽雷霆2025A」昨晚宣稱結束，國防部今（3）日公布中共解放軍昨侵擾台灣周邊海空域動態，自昨清晨6時至今晨6時，合計偵獲解放軍軍機59架次、軍艦23艘次及8艘中共公務船在台海周邊活動。其中31架次軍機逾越台海中線。

據國防部資料，解放軍昨日上午6時10分至晚間6時50分，出動30架次主戰機，其中18架次穿越中線，進入我方空域；另分別於上午8時至下午5時15分、下午2時20分至晚間8時10分等時段，出動多架次主、輔戰機、直升機及無人機，搭配軍艦緊貼24浬線環台侵擾。

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國軍表示，已運用任務機、軍艦與岸置飛彈系統嚴密監控及應處。

據了解，國軍自中國前天發動軍演時，隨即實施「立即備戰操演」因應，直至昨天下午仍持續。目前是否已經結束操演，仍視共軍真實部署威脅而定。

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