不讓解放軍侵門踏戶 國軍復仇者、弓三飛彈「立即備戰操演」入陣

國軍天弓三型飛彈昨進行放列訓練。（軍聞社）〔記者涂鉅旻／台北報導〕中國解放軍4月1日、2日連二天對我國發動針對性演訓，包括「山東號」航艦在內的數十架軍機、艦艇在我國周遭活動。為捍衛我國主權與安全，國軍各作戰區昨持續進行「立即備戰操演」，包括復仇者飛彈車、天弓三型防空飛彈等，皆機動至關鍵戰術位置部署，嚴密監控敵情動態，並展現臨戰應變能力。

中國解放軍4月1日對台發動「多向抵近」針對性演訓，國軍當天傍晚統計，我國偵獲中國主、輔戰機、直升機及無人機等71架次，以及13艘海軍艦艇、4艘海警船，以及位於西太平洋的「山東號」航艦8艘艦艇編隊。隨後，中方2日再宣布對台實施「海峽雷霆-2025A」軍演，我國國防部今日上午表示，截至昨日上午6點起24小時內，中國59架次軍機、23艘次軍艦、8艘中國公務船在台海周邊活動，「山東號」仍持續在我國東南方海域活動。

國軍復仇者飛彈車部署於戰術位置。（取自青年日報）為此，國軍繼上月中旬後，4月1日起再度實施「立即備戰操演」，根據國軍官方釋出訊息，國軍各作戰區派出E-2K空中預警機、IDF經國號戰機等，實施空域監偵、制空作戰演練；空軍反潛作戰大隊則派出P-3C反潛機，執行高空聯合情監偵、低空水面偵照，運用光學與紅外線導引系統，加強水面艦艇、陸基設施等目標精準定位。

陸基防空部隊也機動部署至戰術位置，部署於第五作戰區的天弓三型防空飛彈系統昨日進行放列訓練，第三作戰區關鍵兵力的陸軍21砲指部，昨日也派出M110A2自走砲、指管車、雷達車、復仇者飛彈車等，機動進入戰術位置，進行戰力保存、重要目標防護射擊演練，並配合陸航部隊進行飛行訓練、雷達情蒐效能演練。我國國防部2日公布中國解放軍當天演習活動概況圖。（國防部提供）

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