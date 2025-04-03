挪威空軍接收最後兩架F-35A戰機 歷時7年率先「全員到齊」

挪威皇家空軍的F-35A戰機。（洛克希德．馬丁官網）

〔記者陳治程／綜合報導〕美國航太大廠洛克希德．馬丁（Lockheed Martin）宣布，北歐國家挪威日前正式接收其購買的第51、52架F-35A匿蹤戰機，並成為首個全數接收完成第五代戰機的歐洲用戶國。挪威雖於2017年就開始換裝第五代戰機，但期間遭遇疫情、減產等挑戰，前後耗時整整7年才等到這52架先進空中兵力「全員到齊」。

洛馬指出，挪威皇家空軍（RNoAF）在當地時間1日迎來序列第51、52架戰機、是該國同型機的最後一批新進成員，而這次接裝，也讓挪威成為首個全數接裝F-35戰機的歐洲使用國。

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挪威是洛馬F-35「聯合打擊戰機」（JSF）計畫的八個初始成員之一。根據官方公開資訊，該國一共買入52架傳統起降型的F-35A戰機，並從2017年起接收、換裝，2019年達初始作戰能力（IOC）；該國F-35A機隊2020年起投入北約空巡任務（Air Policing），接替2022年退役的F-16戰機。而F-35計畫近期先後歷經土耳其退出、疫情減產等挑戰，讓挪威耗時7年才迎來52架全機隊到齊。

2023年在芬蘭執行公路起降訓練的挪威空軍F-35A戰機。（北約聯合空中司令部官方Facebook）

值得一提的是，德國國防集團萊茵金屬（Rheinmetall）日前宣布，今年7月起將啟用境內新廠區、協助生產F-35戰機的中段機身（center fuselage sections），產能至少上看400組，有望加速緩解歐洲客戶龐大的訂單需求。

而據洛馬本（4）月最新統計，目前已交付的F-35戰機數字已超過1150架、分布在全球48處基地、船艦上，突破百萬的總飛時仍在向上累積中；在挪威率先完成全機隊接裝後，後續還有12個歐洲國家持續進行換裝，包含英、義、丹麥等初始成員，以及現正派員赴美換裝的波蘭等東歐客戶。

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