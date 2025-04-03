美陸軍「暗鷹」極音速飛彈系統今年9月投入戰備 年底擬再度試射

美國陸軍的「暗鷹」長程極音速飛彈系統，2024年8月曾投入「竹鷹24-3」（Bamboo Eagle 24-3）演習。（美軍DVIDS網站）

〔記者陳治程／綜合報導〕美軍現正發展中的「長程極音速飛彈系統」（LRHW）過去4年一波三折，去年試射成功後總算能朝戰備部署再進一步；美國陸軍官員透露，這套系統今年9月將在美國西北的基地進入戰備狀態、系統與彈藥均到齊，並計畫於今（2025）年底再行試射，持續驗證全系統運作可行性和打擊能力。

美國《國防新聞》（Defense News）今（3）日報導指出，這款全名為「長程極音速飛彈」的先進打擊系統，過去兩年測試一波三折，終於在去（2024）年試射成功，並計畫在今年財年底（the end of fiscal 2025，即今年9月底）正式部署華盛頓州路易斯－麥克喬德聯合基地（Joint Base Lewis–McChord），配屬美陸軍第17野戰砲兵旅。

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報導寫道，隸屬該旅的第1多域特遣隊（1st MDTF）早於2021年就獲得該系統、但沒有彈藥，原訂前（2023）年接收彈藥，卻又因試射取消再度延後部署。美國陸軍飛彈暨太空專案辦公室官員洛薩諾少將（Maj. Gen. Frank Lozano, PEO Missiles and Space）表示，分別承包發射車、極音速滑翔體生產的洛馬、Leido公司正加緊趕工，當部隊開始接收彈藥，該系統也將轉移給該專案辦公室管理。

2024年12月全系統試射成功的美國海軍「傳統迅速打擊」飛彈。（美國國防部官網）

美陸軍「長程極音速武器」又稱「暗鷹」，與美國海軍的「傳統迅速打擊」飛彈（CPS）為系出同源，皆是採用通用的極音速滑翔載具（C-HGB），並分別以陸基發射車、水面艦和潛艦作為發射儎台。美國「國會研究服務處」（CRS）最新報告顯示，該飛彈目前已知最大射程達2776公里、最高時速逾6115公里（約5.12馬赫），已達極音速性能區間。

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