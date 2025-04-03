張騫軍艦76砲膛炸上週修復完畢 快速出航監偵軍演共艦

海軍成功級巡防艦「張騫號」（PFG2-1109）3月初在對空射擊訓練時，發生76快砲運作中膛炸，幸未釀成重大人員傷亡。（資料照）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕中國近日對台發動「多向抵近」、「海峽雷霆-2025A」軍演，國軍立即出動海空兵力進行監視。根據國防部發布的文宣影片顯示，上月初發生艦砲膛炸的舷號1109成功級巡防艦「張騫號」，也加入對軍演共艦監偵行列。軍方人士證實，張騫號已於上週修復完畢。

海軍成功級巡防艦「張騫號」（PFG2-1109）3月初在對空射擊訓練時，無預警發生76快砲膛炸，造成武裝耗損但無重大傷亡。海軍司令部參謀長邱俊榮中將於3月26日記者會時表示，張騫軍艦日前在射擊訓練中膛炸，經過初步調查，研判事件肇因與「彈藥良率」有關，至於彈藥為何提前發火，軍方目前正做進一步了解。

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上月初發生艦砲膛炸的舷號1109成功級巡防艦「張騫號」，也加入對軍演共艦監偵行列。（圖取自軍聞社影片）

邱俊榮當時說，76快砲在膛炸之後有出現後座部分損耗，當事官兵在事後雖已立即送醫，確認身體無大礙後歸隊正常作息，在事件查明前，海軍現已暫停相關射擊訓練。

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