獨家》「海鋒」機動5中隊成軍 提升對敵艦擊殺率反制共軍威脅

「海鋒」機動第5中隊已經在上月成軍，代表人員丶裝備丶訓練丶後勤全部到位，正式加入戰備任務。。（圖：資料照及國防部提供。本報合成）

〔記者羅添斌／台北報導〕軍方人士今天指出，以雄二丶雄三反艦飛彈為主力的海軍反艦飛彈「海鋒」大隊，機動第5中隊在去年11月編成之後，經過約5個月的成軍訓練及整備，已在上月成軍，代表人員丶裝備丶訓練丶後勤全部到位，正式加入戰備任務。他表示，隨著量產中的雄二丶雄三丶增程型雄三飛彈，以及美製魚叉飛彈系統陸續撥交部隊，機動中隊的數量還會再增加，將可提升對大型共艦丶船團的擊殺率。

海軍反艦飛彈部隊目前統稱為「海鋒大隊」，第一大隊位在台中清水，第二大隊位在高雄左營，海軍規劃成立第三大隊，大隊部將設在花蓮地區。「海鋒大隊」目前轄下有6個固定陣地中隊丶5個機動中隊（包括剛成軍的機動第5中隊）丶1個支援中隊，合計12個中隊單位（機動中隊數量還會再增加）。反艦飛彈部隊將配合於明年元旦成立的「濱海作戰指揮部」，改制為北中南東四個打擊群。

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軍方人士說，隨著新設反艦飛彈機動中隊的陸續編成丶成軍，代表海軍對敵艦威脅的擊殺率也快速提升中，海軍規劃在美製岸置型「魚叉」飛彈系統到位，及魚叉機動中隊陸續成軍之後，在國造雄二丶雄三丶增程雄三反艦飛彈與美魚叉飛彈系統的混合搭配之下，對大型共艦及船團的擊殺率，將可達到超過70％擊殺率目標。

「海鋒」機動中隊的陸續成軍，將可提升對共艦登陸船團的擊殺率。圖為中科院曾公佈國造雄三丶雄二反艦飛彈及美製魚叉反艦飛彈的作戰實力。（圖：截取自中科院YT官方頻道）

反艦飛彈部隊的主力為國產雄二丶雄三及增程型雄三飛彈。現役雄二飛彈的標準接戰射程為80浬（148.16公里），最新量產中的雄二反艦飛彈則是改良精進款，射程估計可達160公里至200公里之間，在反電子干擾的設計上，已與歐美國家先進反艦飛彈同等級。現役雄三飛彈標準接戰射程為150公里至200公里之間，最大射程可達250公里，增程型雄三飛彈的最大射程據稱可達400公里，大大提升我國反艦飛彈的接戰範圍。

我國採購的美製岸置型「魚叉」反艦飛彈，為RGM-84L-4 Block II（U）型款，也就是美商波音公司最先進的性能提升版，雖然國軍未曾正式公布性能，但推估射程應遠於「雄風二型」反艦飛彈的148公里，且其具有優異的精準度、抗干擾能力，能夠與國造「雄風」系列反艦飛彈搭配使用。

我國採購型號為RGM-84L-4 Block II（U）魚叉飛彈，U代表屬最新的性能提升款，射程也比美軍現役系統略遠。（圖片取自波音防務）

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