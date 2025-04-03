清洗DEI行動深入軍校 五角大廈下令移除海軍學院400本文獻

川普持續對公部門落實去除DEI政策，最新一波的清洗，矛頭被指向國防部旗下的美國海軍學院，以及可能衍伸的相關軍事院校。圖為部署澳洲的陸戰隊士兵。（美聯社）

〔記者劉宇捷／綜合報導〕美國總統川普持續對政府公部門，實施去除宣揚「多元、平等與包容」（DEI）的政策。最新一波的清洗，矛頭被指向國防部旗下的美國海軍學院，以及可能衍伸的相關軍事院校。目前，五角大廈已要求海軍學院圖書館內，有關DEI的400本文獻進行剔除，同時表態，所有軍種學院都應致力於執行川普的去DEI行政命令。



美軍《星條旗報》指出，美國海軍學院官員上週接到通知，國防部要求審查其圖書館內有關宣揚DEI的館藏， 經初步篩選後發現約有900本書需要進一步審查，最終他們匡列其中近400本，並於本週一（1日）開始執行移除，以趕在國防部長赫格塞斯隔日到訪前完成。而目前，被移除書籍清單尚未公開。

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報導指出，最初美國海軍學院、空軍學院及西點的美國陸軍軍官學院，並未包含在早先1月份的行政命令範圍內，因為該行政命令只禁止幼兒園至12年級的學校教授DEI課程，而這些軍校屬於高等教育機構，因此未受影響。軍校「被盯上」的起因源自於上週，一則媒體報導指出海軍學院尚未移除宣傳DEI的書籍，五角大廈高層迅速將注意力轉向該學院。

國防部發言人帕內爾（Sean Parnell）表示，所有軍校都應致力於執行與落實總統的行政命令。

目前尚不清楚該指令是防長赫格塞斯本人下達的，還是來自其幕僚的命令。不過，紛爭已引起其他軍校注意，西點軍校官員證實，該校已經完成了對其課程的審查，並準備在陸軍的指示下審查圖書館的內容，空軍和海軍學院也按照要求進行了課程審查。

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