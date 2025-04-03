菲律賓參謀總長視察北呂宋島 督促部隊加速準備 防止台灣被入侵

美國國防部長赫格塞斯（左）與菲律賓參謀總長布勞納（右）3月28日在奎松市的阿吉納爾多營地（Camp Aguinaldo）進行儀隊檢閱。赫格塞斯此行旨在強化美菲軍事合作，以因應區域緊張局勢。（路透）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕近月中國頻頻於澳洲、南海及台海軍演，威脅區域穩定和平，其中以台海局勢最為緊張。對此，菲律賓參謀總長布勞納（Romeo Brawner Jr.），1日在北呂宋司令部成立38週年活動上表示，菲律賓軍隊現在要開始做準備，因應、並防止台灣被入侵。

美媒「USNI News」報導，布勞納告訴在場官兵，不能自滿於只防衛菲律賓最北方的雅米島，現在還要開始做準備，萬一台灣遭到入侵時該如何行動。

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布勞納警告，一旦台灣遭到入侵，北呂宋司令部將站在救援行動的最前線，目前有25萬菲律賓海外勞工在台灣工作，如果戰爭爆發必須展開援救。

報導指出，近年來北呂宋島司令部已經起草菲律賓公民疏散和遣返的應急工作。去年11月美菲在巴丹島的「海上戰士合作」（Kamandag 8）雙邊陸戰隊演習救演練了其中一些計劃。

雖然布勞納沒有明確提及這些安全擔憂的原因，但他在回應了美國國防部長赫格塞斯近日訪問菲律賓時指出，中國的共產主義在網络、資訊、認知和政治戰領域對菲律賓造成極大威脅。

此外，布勞納更直接指控「共產中國已在我國進行統戰工作」。他聲稱：「他們已在滲透我們的機構、學校、企業、教會，甚至我們軍隊的內部。」不過，他並未提供具體細節。

布勞納也宣布，菲律賓將與美國盟友在菲國北部舉行大規模聯合軍事演習代號「肩並肩」（Balikatan），預定本月21日起展開，美菲部隊將針對過去數年制定的計畫、準則與程序進行「全面戰鬥測試」。

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