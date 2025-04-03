取代T-45的新航艦教練機難產 美軍將取消「陸上實際落地」訓練

為降低新艦載教練機的技術阻礙，美海軍已研擬將陸上的實際著陸取消，也就是戰機不需真的觸地、勾上捕捉勾，而僅須執行進場練習即可；取而代之的是更先進的飛行模擬器。圖為T-45教練機。（圖片擷取自DVIDS）

〔記者劉宇捷／綜合報導〕美國海軍規劃取代T-45的新初級航艦教練機計畫並不順利，為降低新機的技術阻礙，美海軍已研擬將陸上的實際著陸取消，也就是戰機不需真的觸地、勾上捕捉勾，而僅須執行進場練習即可，拜科技之賜，取而代之的是用飛行模擬器執行落地訓練，這項決定將加快新機種的研發進度，減少需加強機身結構的複雜性。

根據美軍《星條旗報》報導指出，美國海軍發布了新的招標需求資訊（RFI），尋求T-45「蒼鷹」教練機的後繼機種，該計畫被稱為「初級噴氣機訓練系統」（Undergraduate Jet Training System, UJTS），而其中一項需求大變革是，新的教練機只需執行目前陸上航艦起降訓練（FCLP）的進場階段，在達到最低高度後直接復飛，而無需真正接觸跑道。

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這項決議是為了讓UJTS新機在3年內達成新機的初始作戰能力（IOC），減少飛機製造商對機體的開發時間。取而代之的是，美海軍將採用更先進的模擬器來執行完整的航艦起降訓練，這是拜戰鬥機的自動著陸模式及地面模擬技術的進步所賜。這項變革符合了新教練機計畫目前確立的兩大核心目標：「快速達成初始作戰能力（IOC）」與「提升訓練品質」。

由於現役的老舊T-45機隊仍不斷面臨問題，因此海軍迫切需要新的替代機型。然而，新的UJTS飛機發展並不是很順利，光是招標需求資訊即發布了5次，原本最新第5次的資訊應當在去（2024）年底發布，但並未如期。

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