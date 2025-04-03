F-15C真的掰掰 美空軍最後一架1日於嘉手納舉行告別飛行式

圖為F-15EX。（圖片取自DVIDS）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美國空軍現正換裝的F-15EX「鷹二式」戰機，美媒報導，空軍首批F-15EX戰機將於明年3至6月抵達嘉手納。未來嘉手納基地將永久部署36架F-15EX，並取代現有的48架F-15C/D機隊。F-15C部分，已於1日在嘉手納舉行告別飛行式，代表該機種全數退役。

軍聞網站「Air & Space Forces」報導，空軍最後一架現役F-15C在嘉手納於1月24日進行最後一次出擊任務，其所屬第18聯隊表示，該機後續會改裝成維修培訓用途。

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報導指出，當時18聯隊拒絕透露基地還剩下多少F-15C/D，直到近日舉行告別飛行式時，才首次承認其整個F-15C機隊現已消失或停飛，不過它並未提及該聯隊的雙座F-15D機型數量。18聯隊並表示，部分飛機會送往亞利桑那州的飛機墓地，另一些則被送到其他空軍部隊。嘉手納還保留了幾架飛機來訓練武器裝載和維護人員。

報導說，嘉手納同一天解編了第18飛機維修中隊，並將其轉為第67戰鬥機中隊，近年美國空軍持續讓維修中隊轉為戰鬥機中隊，使作戰人員和後勤人員一同工作。

目前，第18聯隊的部分飛行員今年年初已前往俄勒岡州波特蘭空軍國民警衛隊基地，接受為期60天的F-15EX訓練。該聯隊表示，訓練的重點是從空對空專屬任務轉變為多用途任務，以結合空對地戰術和先進的武器系統。

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