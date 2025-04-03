【影】穿甲、破壞、癱瘓 揭秘GMLRS鎢珠彈如何摧毀俄直升機

〔記者陳成良／台北報導〕烏克蘭部隊3月間利用M142高機動砲兵火箭系統「海馬斯」（HIMARS），發射M30A1型「導引多管火箭系統」（GMLRS）火箭彈，在俄羅斯貝爾哥羅德州一處直升機停機坪發動精準打擊，摧毀4架俄軍直升機。M30A1以其鎢珠彈頭為特點，內含18萬顆碳化鎢珠，能在空中引爆，釋放高速鎢珠以摧毀目標，展現其驚人威力。

烏克蘭軍聞媒體《防務快報》（Defence Express）報導，烏克蘭特種作戰部隊最初報告，此次攻擊摧毀俄軍2架Ka-52攻擊直升機與2架Mi-8運輸直升機。然而，事後公開的影片揭示，真實損毀機型為Mi-28攻擊直升機與Mi-8直升機，皆被判定全毀。

畫面中，烏軍M30A1火箭彈空中引爆，釋放的18萬顆碳化鎢珠（tungsten carbide balls），如暴雨般擊穿機身。這些高速鎢珠刺穿燃料系統、引擎與電路，留下無數微孔，修復已無望，機身宛如篩網，連拆解零件都顯得徒勞。

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俄軍直升機受損情況曝光。（圖取自Telegram）這場真實戰役也顛覆了好萊塢電影般的誇張想像—燃料外洩與火箭引擎破損，並未引發熊熊烈焰，而是更顯得冷靜而致命的破壞。

M30A1的鎢珠彈頭展現了集中打擊的優勢。相較之下，烏克蘭曾以「陸軍戰術飛彈系統」（ATACMS）攜帶集束彈藥攻擊俄軍停機坪，其彈片密度較低，覆蓋範圍卻更廣。專家分析，GMLRS的鎢珠設計在精準毀滅特定目標時更勝一籌，堪稱現代戰場的隱形殺手。

更令人矚目的是，預計援烏的「GMLRS增程型」（GMLRS ER, Extended Range）已於2024年夏季投產，這款射程達150公里的火箭同樣搭載鎢合金彈頭，為烏克蘭增添遠程精準打擊的利器，俄軍後方陣地恐將面臨更大壓力。「海馬斯」發射GMLRS火箭彈。（圖取自美國陸軍專頁）

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