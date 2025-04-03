英國美洲獅直升機退役無後繼 計畫延役「梅林」直升機

英國慣稱「梅林」的AW101灰背隼直升機，機腹具有雷達警告系統，有效事先預警地面防空飛彈威脅，因此也是皇家海軍航艦打擊群的重要戰力。（圖片取自Agusta Westland）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕英國去年展開新式中型直升機（NMH）招標案，取代包括美洲獅（Puma HC2）在內等4款現役機型。其中美洲獅直升機已於3月底前全數退役，預計將援助烏克蘭，但英國還尚未找到新型直升機的替代方案。對此，英國除購買少量空巴H145直升機，也預計為AW101灰背隼直升機（英國簡稱梅林）延役，方案預計2027年出爐，將其延役至2040年。

軍聞網站「Naval Technology」報導，英國皇家海軍AW101梅林直升機使用壽命延長計畫方案預計將於2027年提交，比原訂計畫的2029年提前兩年。英國國防採購大臣瑪麗亞·伊格爾（Maria Eagle）3月27日在英國議會的一份書面回復中詳細說明，皇家海軍的「梅林」直升機壽命延長計劃正在國防部 （MoD）進行標準流程，將其延役至2040年。

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伊格爾表示，審查說明預計於今年底獲得批准，審計部門並計畫在2025、26年投入資金，完整的方案提交時間預計在2027年初。

「梅林」反潛直升機於2000年投入使用，目前有Mk 2反潛機和Mk4皇家海軍陸戰隊突擊機兩種型號。此外，Mk2還配備了機載預警系統，這是英國皇家海軍航空母艦打擊群的重要組成部分，然而其預警系統也預計將在本世紀末退休。

服役54年的英國美洲獅直升機已於3月底前全數退役。（圖片取自X@RoyalAirForce）

軍聞網站「Avion Legendaire」報導，與此同時服役54年的美洲獅直升機已於3月31日正式全數退役，該機型僅剩的17架預計將援助給烏克蘭。此前，葡萄牙去年年底也援助8架該型機給烏克蘭，目前法國也正考慮援助。

1987年首度由英、義兩國合作研製AW-101直升機，能擔任包括派遣適當兵力於衝突地點、戰場搜救，以及運補與醫療救治、反艦與反潛作戰等任務，是一款任務多元的中型戰術直升機。機身結構設計主要為模組化鋁合金結構，材質輕巧與抗損，軍用版本機身容積最多能搭載30名坐姿戰鬥人員，或45名站姿戰鬥人員或16副擔架。

AW-101為強調於極端天氣下使用，機身配有除冰系統，能在恆溫負45至50度的天氣下運作，同時飛控系統能在每小時74公里側風中，保持穩定懸停，以確保整體飛安不受影響，斜面設計的後部機身，則可選擇是否配置斜板式艙門。

為提升AW-101防禦能力，除在機上安裝雷達警告系統，有效事先預警地面防空飛彈威脅，機身也配備基本防護裝甲，抵禦一般防空輕機槍攻擊，更於機身側面安裝前視紅外線系統，以增強對於追熱武器的攻擊。

AW101的坡道能承載約3050公斤重的貨物與裝備，機腹下方以掛鉤形式進行外部掛載，掛載重量約為5438公斤，適合救災與大型貨物的運輸任務。（圖片取自Agusta Westland）

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