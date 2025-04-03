中國大吹「國產」貨運無人機 英媒狠打臉：設計根本偷來的！

圖為中國壹通無人機系統公司研發的TP1000貨運無人機，因外型與英國經典飛機高度相似，遭控涉及竊取設計。（圖取自微博）〔編譯陳成良／綜合報導〕據英國《每日電訊報》獨家揭露，中國再次捲入智慧財產權竊盜的爭議風波，遭控竊取英國一款經典飛機的設計，用於發展其所謂的「國產」貨運無人機。此一發現，恐加劇外界對於中國正對英國等西方國家寶貴智慧財產（如機密設計資料）發動新一波侵權攻勢的擔憂。

報導指出，中國官媒如《環球時報》，今年三月曾報導一家中國國有企業「壹通無人機系統公司」已成功測試其首款「國產」貨運無人機。然而，《每日電訊報》取得的影片顯示，這款被稱為TP1000的無人機，在外型上與英國布里頓-諾曼公司（Britten-Norman）生產已超過半世紀的經典機種「島民號」（Islander）飛機有著驚人的相似度。

具體比對顯示，壹通無人機公司網站公布的TP1000無人機最高速度為每小時315公里，這與英國製Islander飛機的最高速度完全相同。該無人機的翼展標示為14.9公尺，也與Islander的14.93公尺極為接近。一名航空業內人士更指出，網路流傳的影片顯示，該中國無人機機翼下方窗戶的位置，與Islander飛機完全一致。

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總部位於英國索倫特（Solent）的布里頓-諾曼公司已證實，正就其Islander設計的智慧財產權是否遭中國侵犯展開調查。該公司發言人表示強調：「Islander是全球知名的標誌性機型，這款無人機並未獲得我們的授權...我們正在調查以確定是否有權利受到侵犯，以及是否需要採取進一步行動保護Islander標誌性設計。」

英國布里頓-諾曼公司生產的經典「島民號」（BN-2 Islander）飛機，其設計疑被中國竊取，用於研製TP1000貨運無人機。（取自X平台）

英國保守黨議員、影子國家安全大臣柯恩詩（Alicia Kearns）強烈譴責此事，指控中國國有企業公然竊取英國標誌性 Islander 飛機的設計，並批評中共大規模盜竊智慧財產權。她敦促執政的工黨政府嚴肅應對中國威脅，對竊盜行為發聲並採取行動，並將中國列入「外國影響力登記計畫」（FIRS）中的「強化級別」（enhanced tier），以保護英國設計與產品免遭竊取。

此次遭鎖定的Islander飛機被視為英國航太工業的瑰寶之一。該設計於1965年首次提出，旨在滿足市場對輕型客貨兩用運輸機的需求，被譽為「全球用途最廣泛的飛機」。該機型已持續生產超過半世紀，廣受全球50多國的航空公司與政府機構採用。

中國駐倫敦大使館發言人否認相關指控，，聲稱沒有「確鑿證據」顯示壹通無人機公司竊取了布里頓-諾曼的智慧財產權，或試圖將真正的Islander飛機當作自家產品。

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