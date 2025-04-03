「逆火」焚身！俄軍Tu-22M3轟炸機墜毀 殘骸照曝光

俄國防部聲明指出，飛機墜毀於無人居住區域，地面上沒有人員傷亡或財物損失。 （取自Telegram/Mash）

〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯國防部週二證實，一架Tu-22M3（北約代號：Backfire，中譯：逆火）超音速長程戰略轟炸機在伊爾庫茨克地區（Irkutsk region）執行例行飛行時墜毀。初步調查顯示，事故原因可能為技術故障。

據軍聞網站《Defence Blog》報導，俄羅斯國防部表示，機上四名飛行員全數彈射逃生，但其中一名飛行員在降落過程中不幸喪生。聲明指出，飛機墜毀於無人居住區域，地面上沒有人員傷亡或財物損失。

請繼續往下閱讀...

Tu-22M3由圖波列夫設計局（Tupolev Design Bureau）製造，是俄羅斯長程航空兵部隊（long-range aviation fleet）的重要平台。該機最初於冷戰時期開發，用於搭載核武器，但近年來主要用於發射常規巡弋飛彈，包括用於襲擊烏克蘭基礎設施的Kh-22和Kh-32型飛彈。

與俄羅斯安全部門關係密切的Telegram頻道「Mash」聲稱，這架轟炸機墜毀於伊爾庫茨克州的烏索利斯基區（Usolsky district），並在墜毀時撞擊了電線，導致附近兩個村莊停電。但俄羅斯官方尚未證實此說法。

Tu-22M3是俄羅斯戰略威懾力量（strategic deterrent）的空中組成部分，同時也在莫斯科於烏克蘭境內進行的長程常規打擊行動中扮演核心角色。俄軍曾多次使用該型轟炸機，深入烏克蘭境內發動遠程飛彈襲擊，目標包括後勤樞紐、電力基礎設施和防空系統。

近年來，俄羅斯軍方已發生多起非作戰飛機損失事件，原因多歸咎於機體老化、機械故障，或在高強度部署下的操作疲勞。

本次墜機事件再次凸顯了俄羅斯長程航空兵部隊在高強度作戰行動中所面臨的壓力。俄羅斯國防部尚未證實在此次事件後，是否將暫停或重新評估Tu-22M3的飛行任務。

俄羅斯軍方表示，事發當時機上並未搭載武器，且該飛行任務為例行訓練。目前，調查人員正積極查明技術故障的確切原因。

俄軍現有的Tu-22M3長程戰略轟炸機。（法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法