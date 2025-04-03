一代比一代更精進！ 紅雀二型、三型無人機樣貌大不同

上（3）月19日在台大雲林分部展出的中科院「紅雀三型」小型偵蒐無人機，是2年前首度亮相後首度大改版。（本報資料照，記者陳治程攝）

〔記者陳治程／台北報導〕中科院上（3）月與大學三校簽署無人機園區合作備忘錄，聯手厚植產業人才庫；不過，儀式現場的另一個亮點，就是全新改版的「紅雀三型」無人機。事實上，紅雀三型無人機兩年前就已在其他活動亮相，但之所以稱該機「全新改版」，不只是捨棄二型的發射架設計，動力配置也較前年有大幅調整，使其飛行模式轉換的性能更臻完善。

中科院先前擺出的紅雀三型「原型機」，全機僅設置三組動力馬達，兩組自機身向斜前方延伸，一組則安裝在機尾、可視飛行模式調整推進方向；機首則內挖空間以供光電偵蒐儀掛載，相較最新構型，紅雀三原型機的整體設計則相對簡潔。

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2023年於海軍高雄新濱營區開放日展示的中科院「紅雀三型」無人機，可見當年展出時的動力設計、光電儀空間和機體設計都已和目前構型明顯不同。（本報資料照，記者方賓照攝）

上月帶著新樣貌現身的「紅雀三型」，全機可拆分成六大部件攜行，採用斜置雙垂直尾翼；機首裝有中科院自製的光電偵蒐儀，能感測可見光、紅外線並執行雷射測距，而本次展示機改動最大之處，就在於旋翼馬達的配置。除了機尾一組平飛用的動力馬達，機身前段的馬達數量則比先前多出一倍、安裝於機翼前後，提升垂直起降時的效率和安全性。

2025年版的紅雀三型無人機，全機動力組增加，除機尾一組馬達外，原從機身叉出的兩組馬達改到機翼前，並在機翼後新增一組兩具朝下的動力馬達，精進垂直起降的穩定性。（記者陳治程攝）紅雀三型自帶的光電偵蒐儀，具備可見光、紅外感測和雷射測距能力，能執行全天候情監偵任務。（記者陳治程攝）相比2023年版的紅雀三原型機，2025年版的紅雀三將機尾的動力馬達改為定向設計，作為高速平飛模式的推進來源。（記者陳治程攝）

紅雀無人機為中科院研發的小型定翼偵蒐無人機、發想源自美軍RQ-11「渡鴉」（Raven）輕型無人機，現配屬海軍陸戰隊的「紅雀二型」無人機，為單垂直尾翼的全定翼機構型，機首裝有電動馬達，可以手擲、彈射軌發射，但不具垂直起降能力，由此可見，紅雀系列機型發展近二十年，其升空方式已從人力轉為自力機動，操作效率也已隨著機體設計、作戰性能迭代而演進。

海軍陸戰隊99旅於2023年聯勇操演期間，放置彈射軌部署紅雀二型無人機升空。（中華民國海軍官方Facebook）

儘管性能改進，海軍陸戰隊目前尚未明確表達採購該機的意願；但中科院院長李世強當時間接透露，紅雀三與同場亮相的「勁蜂」無人機，可望現蹤今年「漢光41號」等實兵演習、接受實戰測評驗證，持續為自身戰力「拼身價」。

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