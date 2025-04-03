俄海軍最大新造艦！ 3萬噸「伊萬·羅戈夫號」直升機航艦獲顯著進展

儘管因烏俄戰爭而資源吃緊，俄羅斯仍不放棄建造一艘新銳直升機登陸艦，這艘名為「伊萬·羅戈夫號」的小航艦排水量約30000噸，若竣工將成為俄羅斯海軍所建造的最大噸位作戰艦。（圖片擷取自@DEFENSEEXPRESS的Ｘ帳號）

〔記者劉宇捷／綜合報導〕儘管因烏俄戰爭而資源吃緊，俄羅斯仍不放棄建造新銳直升機登陸艦的野心，該艦若竣工將成為俄羅斯海軍所建造的最大噸位作戰艦。這艘名為「伊萬·羅戈夫號」（Ivan Rogov）的直升機小航艦排水量預估上看30000噸，從近期拍攝的船廠衛星影像顯示，它在不到一年的建造中，獲得了非常大的進展。

據軍聞網站《Defense Express》報導，俄羅斯正在建造一艘萬噸級的直升機登陸艦「伊萬·羅戈夫號」，這個代號「23900項目」的登陸艦被衛星觀察到，其近一年的建造速度有明顯成長跡象，顯示俄國取得了部份成功，但該艦仍未按最初計劃完成；該艦原計畫今年加入俄國海軍，不過依目前的進度，該艦可能至少要到2027年才會下水進行海試。

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從近期拍攝的船廠衛星影像顯示，它在不到一年的建造中，獲得了非常大的進展，下方的最新影像可見船體的雛形已若現。（圖片擷取自@MrFrancarelli的Ｘ帳號）

俄羅斯共規劃建造2艘23900型登陸艦，但二號艦的情況目前未有任何消息。23900型艦是繼蘇聯解體後，俄羅斯聯邦所建造的最大噸位作戰艦，因為俄軍陣容中噸位高達58600噸的「庫茲涅佐夫號」航空母艦，已是蘇聯時期的產品。

「伊萬·羅戈夫號」直升機登陸艦長約220公尺、寬約40公尺，滿載排水量規劃應達30000噸，可搭載最多900名海軍陸戰隊員、75套裝備和3艘登陸艇；此外，還可搭載15架Ka-29及Ka-52K直升機，並具備全通式飛行甲板。

值得注意的是，「伊萬·羅戈夫號」的建造地並不在原有的俄國領土上，而是在刻赤（Kerch）的扎利夫工廠內，這裡是遭俄軍「暫時」佔領的克里米亞東岸，這除了代表俄軍需更加強該地的防衛外，也代表「伊萬·羅戈夫號」在未來將會加入黑海艦隊。

「伊萬·羅戈夫號」直升機登陸艦長約220公尺、寬約40公尺，滿載排水量約達30000噸，可搭載最多900名海軍陸戰隊員、75套裝備、3艘登陸艇，以及15架直升機。（圖片擷取自@JUSTfacts2023的Ｘ帳號）

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