治重症新利器進駐國軍花蓮總醫院 前上將副部長王信龍見證

前總統府戰略顧問王信龍退役上將（左3）、軍醫局副局長洪乙仁少將、花蓮縣衛生局長朱家祥、中央健保署東區業務組長黃兆杰及歷任院長等人與「640切電腦斷層掃描儀」合影。（軍聞社）〔記者涂鉅旻／綜合報導〕國軍花蓮總醫院帶頭提升東台灣醫療品質，國軍花蓮總醫院昨在退役上將、前國防部副部長王信龍的見證下，宣布新建置「640切電腦斷層掃描儀、複合型手術室及燒傷加護中心」正式啟用。這一系列新設備將有助於增加心血管檢查、複雜手術成功率，也可提升急重症醫療量能，為當地軍、民的健康把關。

國軍花蓮總醫院昨日舉辦的「高階醫療設備啟用典禮」，邀請王信龍、軍醫局副局長洪乙仁少將、花蓮縣衛生局長朱家祥、中央健保署東區業務組長黃兆杰及歷任院長等人，共同見證「醫療在地化」的新里程碑。

國軍花蓮總醫院表示，新建置「640切電腦斷層掃描儀、複合型手術室及燒傷加護中心」，可以提高心血管檢查、複雜手術的成功率，且有效提升急重症醫療能量，提供軍民更完善的醫療照護。

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其中，「640切電腦斷層儀」具備高速掃描心血管的技術，能夠在單次心跳時間內涵蓋整個心臟並擷取影像資訊，提高檢查成功率，也減低可能產生的假影干擾；複合型手術室影像檢查設備配置在手術室裡定位病灶，增加手術成功率及加速患者康復；燒傷加護中心則在於提供從急性救治、手術修復到復健照護的「一站式」燒燙傷治療服務，這個中心內還設置燒傷加護病房，配備恆溫恆濕環境及正壓設備，降低患者感染風險。

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