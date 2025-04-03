月薪7萬4還是招嘸人 陸軍無人機訓練中心再開缺教官 條件微放寬

無人機教官最高月薪7萬4還是沒人？ 陸軍無人機訓練中心再度招考教官，各職等對於語文能力及無人機證照的要求，皆比前次些微放寬了一個等級。有興趣者請於4月12日前至「行政院人事行政總處事求人機關徵才系統」報名。（資料照）

〔記者劉宇捷／台北報導〕國軍持續建置、擴編無人機專責部隊量能，以肆應未來戰爭趨勢。其中「陸軍無人機訓練中心」去（2024）年底曾開出最高月薪7萬4千元的待遇，招募6名教官，但成效疑似不彰，上（3）月底再度釋出招考資訊，其招聘人員、職位與人數皆與上次相同，唯外語能力及無人機證照等級有些微放寬，推測可能是為了降低難度、提高錄取率。

軍方近日刊出一則招考公告顯示，陸軍教育訓練暨準則發展指揮部之「陸軍無人機訓練中心」欲招聘無人機教官一職，聘員及雇員一共開出6名職缺，需經專長、學科、口試等測驗及格方可錄取。薪資待遇依「國軍聘用及雇用人員薪給支給要點」辦理，月薪從雇二等的3萬5870元，到最高聘七等的7萬4040元不等；但最高階必須具有碩士學位、民航局證照、6年相關工作經驗及優異英文成績等條件，要求相當不容易。

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然而，這不是陸軍無人機訓練中心第一次招募教官，去（2024）年12月，軍方已公布一次徵才，但後續招考狀況並不清楚；不過，經比對兩次招考簡章可發現，本次招募的人員職等、類別、人數完全相同，不難讓人懷疑上一次是不是「招嘸人」？

比較前一次的招考資訊可發現，CEFR語文能力要求從B1（多益550+）調至A2（多益225+），民航局無人機證照從IIC（25-150kg）調製IB（15-25kg），另外雇二等人員新增IA級（2kg以下）無人機證照。（圖片擷取自聘僱人員招考簡章）

此外，依據公開的簡章資訊值得注意，各職等對於語文能力及無人機證照的要求，皆比上一次些微放寬了一個等級，CEFR語文能力要求從B1（多益550+）調至A2（多益225+），民航局無人機證照從IIC（25-150kg）調製IB（15-25kg），另外雇二等人員新增IA級（2kg以下）無人機證照。

國防部在日前送抵立院的書面報告曾指出，三軍已分別成立訓練中心或專責單位。後續也將規劃由基礎至進階循序訓練，提升操作手及師資能量，其中2024年計完訓891員，2025年預劃完訓3164員，較去年成長3倍。至於國軍因應無人機獲裝及反制需求，亦分別策頒「無人機戰力整合運用」及「國軍無人機運用管理與反制」指導。

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