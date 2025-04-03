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月薪7萬4還是招嘸人 陸軍無人機訓練中心再開缺教官 條件微放寬

2025/04/03 16:56

無人機教官最高月薪7萬4還是沒人？ 陸軍無人機訓練中心再度招考教官，各職等對於語文能力及無人機證照的要求，皆比前次些微放寬了一個等級。有興趣者請於4月12日前至「行政院人事行政總處事求人機關徵才系統」報名。（資料照）無人機教官最高月薪7萬4還是沒人？ 陸軍無人機訓練中心再度招考教官，各職等對於語文能力及無人機證照的要求，皆比前次些微放寬了一個等級。有興趣者請於4月12日前至「行政院人事行政總處事求人機關徵才系統」報名。（資料照）

〔記者劉宇捷／台北報導〕國軍持續建置、擴編無人機專責部隊量能，肆應未來戰爭趨勢。其中「陸軍無人機訓練中心」去（2024）年底曾開出最高月薪7萬4千元的待遇，招募6名教官，但成效疑似不彰，上（3）月底再度釋出招考資訊，其招聘人員、職位與人數皆與上次相同，唯外語能力及無人機證照等級有些微放寬，推測可能是為了降低難度、提高錄取率。

軍方近日刊出一則招考公告顯示，陸軍教育訓練暨準則發展指揮部之「陸軍無人機訓練中心」欲招聘無人機教官一職，聘員及雇員一共開出6名職缺，需經專長、學科、口試等測驗及格方可錄取。薪資待遇依「國軍聘用及雇用人員薪給支給要點」辦理，月薪從雇二等的3萬5870元，到最高聘七等的7萬4040元不等但最高階必須具有碩士學位、民航局證照、6年相關工作經驗及優異英文成績等條件，要求相當不容易。

然而，這不是陸軍無人機訓練中心第一次招募教官，去（2024）年12月，軍方已公布一次徵才，但後續招考狀況並不清楚；不過，經比對兩次招考簡章可發現，本次招募的人員職等、類別、人數完全相同，不難讓人懷疑上一次是不是「招嘸人」？

比較前一次的招考資訊可發現，CEFR語文能力要求從B1（多益550+）調至A2（多益225+），民航局無人機證照從IIC（25-150kg）調製IB（15-25kg），另外雇二等人員新增IA級（2kg以下）無人機證照。（圖片擷取自聘僱人員招考簡章）比較前一次的招考資訊可發現，CEFR語文能力要求從B1（多益550+）調至A2（多益225+），民航局無人機證照從IIC（25-150kg）調製IB（15-25kg），另外雇二等人員新增IA級（2kg以下）無人機證照。（圖片擷取自聘僱人員招考簡章）

此外，依據公開的簡章資訊值得注意，各職等對於語文能力及無人機證照的要求，皆比上一次些微放寬了一個等級，CEFR語文能力要求從B1（多益550+）調至A2（多益225+），民航局無人機證照從IIC（25-150kg）調製IB（15-25kg），另外雇二等人員新增IA級（2kg以下）無人機證照。

國防部在日前送抵立院的書面報告曾指出，三軍已分別成立訓練中心或專責單位後續也將規劃由基礎至進階循序訓練，提升操作手及師資能量，其中2024年計完訓891員，2025年預劃完訓3164員，較去年成長3倍。至於國軍因應無人機獲裝及反制需求，亦分別策頒「無人機戰力整合運用」及「國軍無人機運用管理與反制」指導。

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