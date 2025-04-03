【影】想刷人道、友鄰形象？ 中國對台軍演前低調開社群帳號「大外宣」

I am Chinese Navy. From escort missions in the Gulf of Aden to overseas rescue operations, from ocean going medical services to humanitarian evacuation, we sail across seas and oceans with responsibility and hope.

A guardian to defend sovereignty and every inch of territory.

A… pic.twitter.com/Mk8jerHemG — ChinaNavy （@China_Navy） March 31, 2025

〔記者陳治程／綜合報導〕中國今（2025）年軍事活動頻頻，先是運用權宜輪惡意破壞我海纜、二月派遠海支隊赴澳、紐間實彈演習，三月藉聯合戰備警巡對我襲擾，本（4）月再對我無預警軍演，以圍台行徑來恫嚇，引發各界譁然。不過，就在對我軍演前日，解放軍低調開設「中國海軍」的國際社群帳號，並上傳人道、友鄰形象的影音，試圖在國際上宣揚正面形象。

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這支在社群媒體X上開設、名為「中國海軍」（ChinaNavy）的新帳號，首篇推文開宗明義寫出「我是中國海軍，勇闖蔚藍大海」（I am Chinese Navy, venturing into the deep blue sea）的內文並歡迎粉絲追蹤，同時上傳一張寫有日期的形象設計圖；不過，圖上的3月31日，正巧是解放軍對我發動軍演前一天，儘管底下留言存疑，但已引發高度關注。

中國解放軍海軍本月初對我無預警發動圍台軍演；但在軍演前一天，社群媒體上低調出現一支新設的國際版帳號，裏頭清一色是傳達解放軍人道、友鄰的影像畫面，不排除是為解放軍海軍「大外宣」。（「中國海軍」X帳號 @China_Navy）

31日晚上，「中國海軍」發布形象影片與推文指稱，解放軍海軍致力參與海上護航、醫療救援與人道撤離，至今已護衛7300艘中外船隻，未來將持續擁護藍海，維護領土與主權；而在昨（2）日晚間，該帳號更發布甫落幕的中泰「藍色打擊-2025」（Blue Strike-2025）海上演習畫面，除兩國官兵握手比讚，也有海上聯演實況，試圖以睦鄰形象向國際「大外宣」。

圖為中泰「藍色打擊-2025」演習期間，泰國皇家海軍兩棲登陸艦「安通號」（LPD-791）、中國解放軍海軍052D型驅逐艦「昆明號」（舷號172）海上演訓情形。（「中國海軍」X帳號 @China_Navy）

圖為中國解放軍士兵，向泰國海軍陸戰隊士兵進行訓練解說。（「中國海軍」X帳號 @China_Navy）

值得一提的是，這支帳號開設僅三天，就已獲逾1.4萬粉絲數，且帳號追蹤的對象，不只清一色為中國外務機關、使節，人民日報等官媒帳號也名列其中，進一步強化正面宣傳解放軍的功能。

不過，美國國務院當地時間前（1）日聲明直言，中國片面的軍事演習只會加深對立，並影響區域的發展與繁榮，並重申反對片面改變台海現狀的立場。因此，這支定位明顯的社群帳號，日後如何在事實行徑與國際反應下「平衡視聽」，值得後續追蹤與觀察。

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