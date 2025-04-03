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軍武 > 軍情動態 > 台海軍情

【影】想刷人道、友鄰形象？ 中國對台軍演前低調開社群帳號「大外宣」

2025/04/03 19:16

〔記者陳治程／綜合報導〕中國今（2025）年軍事活動頻頻，先是運用權宜輪惡意破壞我海纜、二月派遠海支隊赴澳、紐間實彈演習，三月藉聯合戰備警巡對我襲擾，本（4）月再對我無預警軍演，以圍台行徑來恫嚇，引發各界譁然。不過，就在對我軍演前日，解放軍低調開設「中國海軍」的國際社群帳號，並上傳人道友鄰形象的影音，試圖在國際上宣揚正面形象。

這支在社群媒體X上開設、名為「中國海軍」（ChinaNavy）的新帳號，首篇推文開宗明義寫出「我是中國海軍，勇闖蔚藍大海」（I am Chinese Navy, venturing into the deep blue sea）的內文並歡迎粉絲追蹤，同時上傳一張寫有日期的形象設計圖；不過，圖上的3月31日，正巧是解放軍對我發動軍演前一天，儘管底下留言存疑，但已引發高度關注。

中國解放軍海軍本月初對我無預警發動圍台軍演；但在軍演前一天，社群媒體上低調出現一支新設的國際版帳號，裏頭清一色是傳達解放軍人道、友鄰的影像畫面，不排除是為解放軍海軍「大外宣」。（「中國海軍」X帳號 @China_Navy）中國解放軍海軍本月初對我無預警發動圍台軍演；但在軍演前一天，社群媒體上低調出現一支新設的國際版帳號，裏頭清一色是傳達解放軍人道、友鄰的影像畫面，不排除是為解放軍海軍「大外宣」。（「中國海軍」X帳號 @China_Navy）

31日晚上，「中國海軍」發布形象影片與推文指稱，解放軍海軍致力參與海上護航、醫療救援與人道撤離，至今已護衛7300艘中外船隻，未來將持續擁護藍海，維護領土與主權；而在昨（2）日晚間，該帳號更發布甫落幕的中泰「藍色打擊-2025」（Blue Strike-2025）海上演習畫面，除兩國官兵握手比讚，也有海上聯演實況，試圖睦鄰形象向國際「大外宣」

圖為中泰「藍色打擊-2025」演習期間，泰國皇家海軍兩棲登陸艦「安通號」（LPD-791）、中國解放軍海軍052D型驅逐艦「昆明號」（舷號172）海上演訓情形。（「中國海軍」X帳號 @China_Navy）圖為中泰「藍色打擊-2025」演習期間，泰國皇家海軍兩棲登陸艦「安通號」（LPD-791）、中國解放軍海軍052D型驅逐艦「昆明號」（舷號172）海上演訓情形。（「中國海軍」X帳號 @China_Navy）

圖為中國解放軍士兵，向泰國海軍陸戰隊士兵進行訓練解說。（「中國海軍」X帳號 @China_Navy）圖為中國解放軍士兵，向泰國海軍陸戰隊士兵進行訓練解說。（「中國海軍」X帳號 @China_Navy）

值得一提的是，這支帳號開設僅三天，就已獲逾1.4萬粉絲數，且帳號追蹤的對象，不只清一色為中國外務機關、使節，人民日報等官媒帳號也名列其中，進一步強化正面宣傳解放軍的功能。

不過，美國國務院當地時間前（1）日聲明直言，中國片面的軍事演習只會加深對立，並影響區域的發展與繁榮，並重申反對片面改變台海現狀的立場。因此，這支定位明顯的社群帳號，日後如何在事實行徑與國際反應下「平衡視聽」，值得後續追蹤與觀察。

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