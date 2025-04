白天轟炸、晚上攔截 烏克蘭米格-29戰機全天出動好操

烏克蘭官方公布一位代號「Denfix」的米格-29戰機飛行員工作,顯示其出勤頻率之高,日夜間都要起飛作戰。(圖片取自X@wartranslated)

〔記者吳哲宇/綜合報導〕俄烏戰爭尚未見停火跡象,烏克蘭空軍的MIG-29數量佔其半數現代化戰機數量,是其空中主力。近期在烏克蘭官方公布其飛行員任務的第一手資料中,可發現其MIG-29戰機幾乎全天候24小時出動,白天扮演轟炸機角色,晚上任務則為攔截機。

軍聞網站「Defence Blog」報導,烏克蘭官方公布一位代號「Denfix」的米格-29戰機飛行員工作,顯示其主要在夜間攔截伊朗的見證者無人機,他回憶,即便是用機載計算機高速計算,攔截擊落慢速無人機並沒有想像中的容易。

報導說,「Denfix」服役期間,摧毀超過20枚俄羅斯巡弋飛彈和無人機。但他的使命不僅限於防空,還要對地面目標執行精準轟炸任務。

他說,他永遠不會忘記飛機接近前線,向敵軍人員和裝備抵進時投彈的感覺,他可以感受到敵方防空系統的威脅,但仍然堅持前進,因為他們保衛國家的信念非常堅定。

米格-29最初設計為前線空中優勢戰鬥機,現已成為烏克蘭不斷發展的空戰多用途平台。隨著俄羅斯軍隊升級無人機和飛彈襲擊,烏克蘭繼續依靠地面防空和載人航空器來抵禦威脅。

