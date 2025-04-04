共軍對我軍演還模擬攻擊我關鍵設施 國軍有哪些長程武器可反制?

美國智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）3年前曾以專文介紹台灣現役各型自製飛彈，並製圖推估射程及涵蓋範圍。（圖片取自CSIS）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕解放軍東部戰區近日對我國實施軍演，模擬打擊高雄永安接收站等6大目標，並釋出轟6K攜帶鷹擊-21飛彈等長程武器，以進逼、懾封、毀癱、鎖控四步對台攻擊。對於共軍遠火部隊等攜帶長程武器對我打擊，我國軍在進行反制性打擊時，則有海馬斯、萬劍彈等火箭丶飛彈可進行深入中國境內的源頭打擊。

圖為海馬斯多管火箭發射系統。（路透社）

由於共軍飛彈、遠火（長程火箭）部隊等發展愈加成熟，打擊距離越來越長，國軍為尋求源頭打擊能力，除積極自製研發彈道飛彈，也以外購方式對美軍購海馬斯多管火箭系統，以跨域打擊至少130公里寬的台灣海峽。其搭載的普通型M30系列火箭彈，射程約70公里，最大可達94公里。同時，我國並附加採購84枚MGM-140陸軍戰術飛彈（ATACMS），其射程可達300公里，可扮演跨區增援、跨海反制任務要角，每輛發射車一次可搭載1枚。

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機載飛彈部分，空軍可攜帶AGM-88B反輻射飛彈，射程達150公里以上，專門對付電磁訊號發射來源，包含雷達、通訊設備都會發出電磁波，只要有輻射源都能追蹤與打擊；國軍自研之萬劍彈，初始型號射程200公里以上，改良型則超過400公里，由於內含子母彈，可對機場、雷達或敵軍集結處打擊。

F-16V掛載「AGM-88B」反輻射飛彈，驗證攻擊敵方雷達能力。（愛國少年提供）

除此之外，我國還有在雄風二型反艦飛彈基礎上研製出「雄風二E型」巡弋飛彈，「雄二E」地對地巡弋飛彈分為A型丶B型彈兩款，A彈射程500公里，B彈為1000公里；雄二E的A型於2004年完成試射，雄二E的B型則於2007年完成試射，兩彈現皆已量產部署。另有「雄二E增程型」（雄昇飛彈）飛彈，射程約1200公里，全案預計2026年完工。

而天弓防空飛彈系列也具有對地飛彈的潛力，中科院1996年時將部分現有的天弓二型飛彈改造成「天弓二B」型短程對地飛彈，美方智庫則稱為「天戟飛彈」，射程預估在500公里，並有50枚左右部屬在澎湖和東引地區，於2019年展開「天鶚」升級延壽計畫，改善該彈的精準度與破壞力。

同時，我國神秘的「雲峰」的高空超音速巡弋飛彈，據揭露，雲峰飛彈曾完成中低空1200公里測試，其「雲峰二型」射程可能更達到2000公里。

另外，反艦飛彈也能作為對地打擊飛彈使用，因此射程約124公里的魚叉飛彈、250公里的雄二增程型、150至400公里的雄三反艦飛彈也能納入源頭打擊選項。

不過，中華戰略前瞻協會研究員揭仲表示，反艦飛彈較容易識別海上的船艦，但飛行至陸地，則會因反射目標太多而導致識別模糊，因此如魚叉飛彈的空射基本型號就無法打擊路上目標，需要特地強化識別系統。

圖為陸射魚叉，空射及海射的初期基本型皆無法對地打擊。（圖取自波音官方文件）

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