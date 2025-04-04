共軍模擬攻擊永安天然氣接收站 學者：以我關鍵節點為目標

共軍模擬炸毀永安天然氣接收站。（圖片取自東部戰區微博）

〔記者吳哲宇／台北報導〕中國人民解放軍東部戰區4月2日展開「海峽雷霆-2025A」軍演，在東海相關海域實施遠程火力實彈射擊，以台灣的重要港口與能源設施為模擬攻擊目標，根據東部戰區發布的影片，共軍遠火部隊模擬鎖定、摧毀高雄永安天然氣接收站等6大目標。對此中華戰略前瞻協會研究員揭仲表示，由於共軍強調減少附加性損傷，以便攻佔後還能修復利用，因此我國對外關鍵節點就是主要打擊目標。

根據東部戰區影片，可看到解放軍在東海海域內進行遠程火力實彈射擊，模擬箱式遠程火箭砲共發射16枚火箭彈，摧毀永安液化天然氣接收站。比對中油空拍圖，永安液化天然氣儲槽總共6座，中共模擬畫面中也有6個白色儲槽，相似度極高。

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另從東部戰區發布的圖卡來看，雖然沒有明確標地點，但可見台灣西部4個點以及東部2個點，可能就是共軍意圖管控能源通道、截斷補給通道和堵住疏泊道的6大目標。

對此揭仲表示，由於共軍強調減少附加性損傷，集中打擊CI設施的重要節點，破壞社會穩定和運作，而非打擊所有CI設施，以便攻佔後還能修復利用，因此我國對外關鍵節點就是主要打擊目標。所以打接收站會比打儲存槽好、不用破壞電網，而是攻擊變電所；在治理節點方面，共軍犯台在進入國土防衛階段後，重要政府設施如地方政府也會納入攻擊。

揭仲指出，這顯示我對外關鍵節點仍高度中心化，但要對民間設施去中心化也相當困難。因此，除了增加戰略資源儲備，也要完善資源調度的運送機制和過程，重點在於政府要如何維持戰時人民的基本生活。

揭仲點明，我國CI設施仍有許多薄弱環節，以石油為例，石油儲存後要提煉才能使用，而提煉至分送也需要大量人力，戰時輸油車可能都無法運至加油站。特別是戰爭開始後，政府功能一定會萎縮，補給點越多、補給線越長，越無法應付。需要考慮設置大型避難中心，對民眾供油水電和食物，目前僅防空設施，政府是無法顧及到所有的。

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