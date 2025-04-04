「獅鷲」用戶再+1 哥倫比亞宣布選購JAS-39E/F取代以色列幼獅

哥倫比亞總統古斯塔夫·佩特羅（Gustavo Petro）證實，該國選購的新型戰鬥機計畫將會是JAS-39E/F。圖為同是南美國家巴西的JAS-39E戰機。（圖片擷取自SAAB）

〔記者劉宇捷／綜合報導〕瑞典紳寶（SAAB）的JAS-39「獅鷲」戰機將迎來新的國際客戶，哥倫比亞總統古斯塔夫·佩特羅（Gustavo Petro）證實，該國選購的新型戰鬥機計畫將會是JAS-39E/F，以取代老舊的以色列「幼獅」（Kfir）戰機；這批新購機會採用與巴西相同的最新型號，這對紳寶過去相對慘淡的JAS-39E/F外銷成績，注上一劑強心針。

據軍聞網站《THE WARZONE》報導，哥倫比亞總統古斯塔夫·佩特羅昨（3）日在其個人社群媒體上宣布，該國將採購全新的JAS-39E/F戰機來更新機隊，這些戰機採用了最先進的技術，並且已在巴西的同款機上得到證明。佩特羅已決定將哥國的戰略防空計畫列為優先專案，並完成與瑞典政府簽署採購意向書。



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Después de la carta de intención firmada por el gobierno del Reino de Suecia, y de aprobar la defensa aérea estratégica del país como proyecto priorizado informo:



Los flota de aviones que se adquirirá, es completamente nueva, ultima tecnología, ya implementada en Brasil, y son… — Gustavo Petro （@petrogustavo） April 2, 2025

不過，與泰國相同，雙方尚未簽署正式的訂單合約，因此目前還不清楚哥倫比亞將斥資多少金額採購多少架「獅鷲」，以及最終的交付時間落在何時。但可以確認的是，這批新購機規劃將取代以色列於1970年代研製的「幼獅」戰機，後者於2017年完成延壽並升級到C10/C12的標準。

這批「獅鷲」新購機規劃將取代以色列於1970年代研製的「幼獅」（Kfir）戰機（如圖），後者於2017年完成延壽並升級到C10/C12的標準。（圖片擷取自@SA_Defensa的X帳號）

哥倫比亞過去曾一直急需購買15至24架的新機或二手戰機，來接替「幼獅」，美國的F-16 Block 70、歐洲的EF-2000「颱風」戰機、法國的「飆風」戰機都曾是候選名單，但最終瑞典的「獅鷲E/F」在報價上勝出。報導引述紳寶公司的聲明表示，哥倫比亞總統宣布有意購買JAS-39E/F多用途戰鬥機，這對紳寶和瑞典來說都是非常積極的消息，紳寶會為哥國提供了最全面的報價。

儘管JAS-39E/F擁有先進的技術與延續早期JAS-39優異的機動性能，價格也相對較便宜，但目前除了瑞典本國及巴西確定訂單採購外，國際上的外銷訂單並不是很樂觀，因此哥倫比亞宣布選購JAS-39E/F，對紳寶來說是一劑強心針，也代表該機在南美洲國家中有望獲得不錯的市場。

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