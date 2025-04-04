中國山東號航艦艦載機起降70次 結束對台軍演往南海方向航行

參與對台軍演的中國山東號航艦在演習期間，包括艦載戰機丶艦載直升機的起降次數，合計約達70次，根據日本防衛省掌握的共軍機艦動向顯示，目前山東號航艦及護航軍艦，已朝向南海方向航行。（圖：取自日本防衛省）

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〔記者羅添斌／台北報導〕中國對台挑釁軍演「海峽雷霆2025A」已經結束，參與軍演的中國山東號航艦在演習期間，包括艦載戰機丶艦載直升機的起降次數，合計約達70次，根據日本防衛省掌握的共軍機艦動向顯示，目前山東號航艦及護航軍艦，已朝向南海方向航行。

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軍方人士今天指出，為反制共軍航艦及大型軍艦軍演威脅，軍方除了以海鋒大隊飛彈機動發射車組丶固定發射陣地，鎖定共軍船艦動向之外，空軍戰機也掛載空射型反艦飛彈進行監控，充分展現捍衛台海安全的決心。

我國國防部2日公布中國解放軍當天演習活動概況圖。（國防部提供）

中國山東號航艦及護航軍艦自3月29日即離開海南島基地動態，連日來都在台灣東南方外海域活動，全程都被我方掌握。我國國防部先是在四月一日先公布我國軍艦監控中國「山東號」航艦的照片，並於四月一日下午揭露山東號航艦的位置，指其位於鵝鑾鼻東南方約220浬（約407公里），國防部接續在四月二日再次公佈山東號航艦的位置，比前一日再往前靠近台灣，位在鵝鑾鼻東南方約190浬（約351公里）。

而根據日本防衛省最新公佈的共軍機艦動向資料顯示，山東號航艦及相關護衛軍艦已經朝西南航向的南海海域航行，但根據日方掌握，在此期間，山東號航艦上的艦載戰機及艦載直升機起降相當頻繁，艦載戰機起降有40次丶艦載直升機起降則有30次，合計達到70次。

在山東號航艦編隊的船團數量上，我國國防部指共有8艘作戰艦艇，這個數字與日方的認知略有差異，根據日本防衛省統合幕僚監部公佈的確認資料為5艘，除山東號航艦之外，還包括055型丶052D型及054A型軍艦各1艘，以及1艘快速綜合補給艦。

參與對台軍演的中國山東號航艦在演習期間，包括艦載戰機丶艦載直升機的起降次數，合計約達70次。（圖：取自日本防衛省）

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