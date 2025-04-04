「小小兵」體驗活動支持國防 國軍與百貨業者啟蒙兒童愛國觀念

國防部首次與天母知名百貨公司合作，辦理小小兵派對，今天的小小兵體驗活動，用從小灌輸愛護中華民國的觀念，更顯得有意義，在應對解放軍軍演的一來一往間，也看得見國防部的用心。（圖：讀者提供）

〔記者羅添斌／台北報導〕今天適逢兒童節，國防部首次與天母知名百貨公司合作，辦理小小兵派對，就在中共4月1、2日霸道的軍演之後，今天的小小兵體驗活動，用從小灌輸愛護中華民國的觀念，更顯得有意義，在應對解放軍軍演的一來一往間，也看得見國防部的用心。

參與活動的國防部人員表示，讓小孩子認識我們自己的國家很重要，這也是建立愛國觀念的啟蒙。透過有趣、互動的方式讓小朋友們體驗國防，在孩子的心裡種下愛國的種子。

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帶著小孩的家長說，在網路看到活動的訊息，特地從桃園趕來參加，一方面趁好天氣出門走走，一方面是表達對中國軍演的不滿，一起來支持國軍、支持中華民國。

今天的活動從上午十一點到下午五點，活動內容非常豐富，有小小軍服換裝體驗、軍武拼圖、軍事電繪區、抗戰小教室、迷彩塗裝、射擊體驗，此外，Q版軍武模型車拍照區有磐石艦、劍龍級潛艦、勇鷹、F-16、幻象；軍武模型車搭乘則有F16V ，非常適合小朋友參與，大家可以趁連續假期的好天氣，帶著孩子一起參與，有愛國味道的兒童節也是非常有意義的。

國防部強調希望在台灣的孩子都能在平安的環境長大，國軍會努力保護他們。

參與活動的國防部人員表示，讓小孩子認識我們自己的國家很重要，這也是建立愛國觀念的啟蒙。透過有趣、互動的方式讓小朋友們體驗國防，在孩子的心裡種下愛國的種子。（圖：讀者提供）

帶著小孩的家長說，在網路看到活動的訊息，特地從桃園趕來參加，一方面趁好天氣出門走走，一方面是表達對中國軍演的不滿，一起來支持國軍、支持中華民國。（圖：取自SOGO百貨天母店臉書網頁）

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