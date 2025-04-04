強化友盟溝通 駐日美軍於東京設中央辦公室

為強化與盟軍進一步溝通協調，統合軍司令部將在東京赤坂新聞中心設立中央辦公室，簡化與防衛省的溝通。（圖片取自google地圖街景）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕日本防衛省3月於東京成立統一指揮陸海空自衛隊的常設機構「統合作戰司令部」，駐日美軍也為此將駐日美軍司令部整編為「統合軍司令部」。為強化與盟軍進一步溝通協調，統合軍司令部將在東京設立中央辦公室，簡化與防衛省的溝通。

《星條旗報》報導，美軍「統合軍司令部」計畫在東京市中心設立一個聯絡辦事處，地點位在美軍六本木的赤坂新聞中心，並轉移司令部所在橫田空軍基地的部分職能。赤坂新聞中心距防衛省本部僅約4公里。

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先前《星條旗報》報導，駐日美軍正在評估把駐日美軍司令部的所在地，從目前位於東京都的橫田基地遷到位在東京都市區的六本木地區。遷址的其中一個候選地點，位在東京都港區六本木地區的赤坂新聞中心。

赤坂新聞中心是東京都內8座駐日美軍基地之一，該中心內設有直升機停機坪、車庫、軍官住宿設施，也是美軍准機關報《星條旗報》東京都分社、美國空軍亞洲宇宙產業開發事務所（AOARD）總部、美國海軍全球亞洲研究所（ONRG-ASIA）總部。

而日本新設的統合作戰司令部位於東京都市谷地區的防衛省內，編制約為240人，負責與美軍展開更密切的協調，由59歲的南雲憲一郎出任統合作戰司令部第一任首長。

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